Slevové akce Huawei: ušetřit můžete tisíce korun, případně získat dárky zdarma

Značka Huawei si pro své zákazníky připravila řadu slevových nabídek

Za nižší ceny pořídíte chytré hodinky, sluchátka i tablety

S výběrem příliš neotálejte, výhodné ceny za několik dní končí

Už jen pár týdnů a máme tady Vánoce, jedno z nejkrásnějších období roku. S tím pochopitelně souvisí také dávání dárků, které mají za cíl potěšit naše blízké. A vzhledem k tomu, že měkké dárky pod stromečkem vidí rádo jen málo z nás, není od věci někoho obdarovat něčím hodnotnějším, například elektronikou. A proč ne třeba tou od značky Huawei, která má ve svém portfoliu zajímavou nabídku bezdrátových sluchátek, tabletů či chytrých hodinek, navíc u některých produktů je až do 1. prosince zvýhodněná cena v rámci dobíhající akce Black Friday. Které stojí za zmínku?

Zdraví na prvním místě

O tom, že péče o naše zdraví a udržování fyzické kondice by v rámci našeho života mělo být prioritou, se asi příliš bavit nemusíme. I když si většina z nás nutnost pravidelného cvičení a sledování našich tělesných funkcí uvědomuje, přeci jen nejeden člověk potřebuje trochu popostrčit, což správný kus techniky v některých případech bezesporu umí. Tak proč pod stromeček nedarovat rovnou chytré hodinky, které Huawei umí?

Skvělým dárkem mohou být prémiové chytré hodinky Huawei Watch GT 5 Pro, případně základní verze Huawei Watch GT 5. Ty nabídnou kvalitní dílenské zpracování, dlouhou výdrž až 14 dní na jedno nabití či komplexní sledování spánku včetně dýchání.

Hardwarové parametry Huawei Watch GT 5 Pro (42 mm) Konstrukce Rozměry: 42,49 × 42,49 × 9,6 mm, hmotnost: 44 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: neuvedeno Displej, konektivita a baterie 1,32", AMOLED, rozlišení: 466 × 466 px, NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: neuvedeno, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Hodinky zvládnou zaznamenat přes 100 různých sportovních aktivit a nechybí jim ani sledování polohy skrze zabudovanou GPS a sledování okysličení krve, takže o sledování vašeho sportovního výkonu budete mít postaráno. Základní model Huawei Watch GT 5 aktuálně pořídíte 6 299 Kč, Pro varianta vás pak vyjde na 9 499 Kč, přičemž k oběma modelům dostanete prodlouženou záruku a řemínek zdarma.

Pokud trpíte vy, nebo někdo z vašich blízkých na vysoký či nízký krevní tlak, není to příliš jednoduchá situace. Pro přehled o tom, jak jste na tom z hlediska tlaku už naštěstí nemusíte mít všude s sebou tlakoměr, ale vystačíte si s hodinkami Huawei Watch D2, které vám zvládnou změřit tlak díky speciálnímu řemínku přímo ze zápěstí a to kdykoli a kdekoli. Nechybí ani měření EKG, takže i kardiaci si přijdou na své.

Mimo to samozřejmě fungují také jako klasické chytré hodinky, takže si užijete výhod decentního designu, sledování notifikací, měření spánků a sportovních aktivit či dlouhou výdrž na jedno nabití. Huawei Watch D2 pořídíte za 9 999 Kč a navíc dostanete zdarma chytrou váhu Huawei Scale 3.

V akci je také model Watch Fit 3. V tomto případě se čínská značka zaměřila nejen na elegantní vzhled, který korunuje tenký design a 1,82″ AMOLED panel, ale také sportovní funkce a komplexní management zdraví. Samozřejmostí je také dlouhá výdrž na baterii, která je při běžném používání 7 dní. Příznivá je také cena – Huawei Watch Fit 3 pořídíte za 2 999 Kč, přičemž standardní cena je 3 999 Kč.

Hardwarové parametry Huawei Watch Fit 3 Konstrukce Rozměry: 36,3 × 43,2 × 9,9 mm, hmotnost: 26 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: HarmonyOS, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: 4 GB Displej, konektivita a baterie 1,82", OLED, rozlišení: 480 × 480 px, NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: 400 mAh, bezdrátové nabíjení: Cena: 3 990 Kč Kompletní specifikace

Je libo telefon, či sluchátka?

Ačkoli má Huawei na poli mobilních telefonů handicap v podobě absence služeb Google, ne pro všechny uživatele se jedná o zásadní překážku. Právě pro ně jsou určeny chytré telefony z řady Pura 70. Ty se mohou pochlubit celou řadou předností, například velmi povedeným designem, kvalitními OLED panely s vysokou obnovovací frekvencí, bateriemi s vysokou kapacitou a bleskurychlým nabíjením nebo třeba špičkovými fotoaparáty, které patří mezi ty nejlepší na trhu.

Základní model Pura 70 pořídíte za 18 799 Kč (běžná cena 23 399 Kč), vybavenější Pura 70 Pro přijde zájemce na 23 999 Kč (běžná cena 29 999 Kč) a nejvybavenější Pura 70 Ultra poté stojí 32 499 Kč (běžná cena 37 999 Kč).

Hardwarové parametry Huawei Pura 70 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Kirin 9010, octa-core, 1× 2,3 GHz Taishan Big + 3× 2,18 GHz Taishan Mid + 4× 1,55 GHz Cortex-A510, GPU: Maleoon 910, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,6 × 75,1 × 8,4 mm, hmotnost: 220 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,77", LTPO OLED, rozlišení: 1260 × 2844 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5050 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4-4.0, 25mm, 1/1.3", PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.1, 93mm, PDAF (5cm - ∞), OIS, 3,5× optický zoom, třetí: 12,5 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, selfie kamera: 13 Mpx, f/2.4, AF Kompletní specifikace

Především mladší ale pod stromečkem může potěšit i drobnější dárek, jako jsou třeba sluchátka. A proč nezvážit třeba sluchátka Huawei FreeClip. Ty se mohou pochlubit například netradiční C-bridge design slibující subverzivní akustickou zkušenost, dlouhou výdrž na jedno nabití (sluchátka až 8 hodin, pouzdro až 36 hodin), přičemž jim nechybí ani bezdrátové nabíjení, odolnost podle standardu IP54, připojení ke dvěma zařízením současně či potlačení hluku během hovorů. Huawei FreeClip aktuálně zakoupíte za 3 999 Kč (standardní cena 4 999 Kč).

Tablet jako ideální dárek

Ať už pro domácí brouzdání po sociálních sítích, nebo třeba jako šikovný pomocník do školy, tablet má stále mnoho praktických využití. Huawei MatePad Pro 12.2 nicméně není žádné ořezávátko. Zájemce láká na 12,2″ Tandem OLED PaperMatte displej s rozlišením 2 800 × 1 840 pixelů, 12 GB RAM, 256/512 GB interní paměti, velkou baterii zajišťující dlouhou výdrž či čtveřici stereo reproduktorů s certifikací Huawei Sound. Tablet má k ruce i dokoupitelné příslušenství v podobě externí klávesnice či stylusu, takže ani psaní delších textů či kreativní práce není žádnou překážkou. Huawei MatePad Pro 12.2 pořídíte už za 20 200 Kč (běžná cena 21 999 Kč).

Tablet MatePad 12 X spadá do střední třídy a je ideální pro ty, kteří chtějí za málo peněz co nejvíce muziky. Také on se může pochlubit displejem s technologií PaperMatte s rozlišením 2800 × 1840 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí s až 144 Hz, 8/12 GB RAM, 256 GB interní paměti, velkou baterií, která je zárukou dlouhé výdrže nebo rovnou šesti reproduktory s puncem Huawei Sound. Také MatePad 12 X disponuje podporou pro externí klávesnici či stylus M-Pencil, což rozšíří jeho možné využití. Huawei MatePad 12 X může zamířit pod stromeček už za 11 999 Kč (běžná cena 13 499 Kč).

Také mezi cenově dostupnějšími tablety má Huawei svého favorita, který se jmenuje MatePad 11,5”. Mezi jeho přednosti patří 120Hz PaperMatte displej s 2,2K rozlišením a ochranou proti odleskům, výkonný 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, baterii s kapacitou 7700 mAh a podporou pro rychlé nabíjení nebo čtveřice reproduktorů s certifikací Huawei Histen 8.1. Také i v tomto případě se mohou novopečení majitelé spolehnout na možnost připojení externí klávesnice či stylusu, který jim pomůže v jejich práci. Huawei MatePad 11.5 lze zakoupit za cenu 7 499 Kč (běžná cena 7 999 Kč).

Čínský gigant toho má nicméně ve svém portfoliu ještě více, přičemž by bylo s podivem, kdyby se z jeho bohaté nabídky něco nehodilo také Ježíškovi. Pokud se chcete porozhlédnout v nabídce Huawei raději na vlastní pěst, můžete tak učinit přímo na oficiálním e-shopu výrobce, který ještě několik dní bude pro řadu svých produktů nabízet výhodnější ceny v rámci končící akce Black Friday.