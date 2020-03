Sledujte premiéru řady Huawei P40 online. Akce začíná ve 14:00

Už dnes ve 14:00 se můžete těšit na odhalení letošních vlajkových modelů společnosti Huawei. Řada P40 bude tradičně lákat na špičkový design a kvalitní fotoaparáty. Některé specifikace na internet unikly s předstihem a stejně tak se výrobci nepodařilo uhlídat tiskové snímky, takže máme celkem jasnou představu o tom, jak bude řada P40 vypadat. Kromě základního modelu by měla být představena také varianta Pro a spekuluje se i o třetí prémiové edici.

Dojde i na chytré hodinky

Ani dnes by to ale nemělo být jen o smartphonech. Huawei dále představí druhou generaci chytrých hodinek Watch GT2e, o kterých už také většina klíčových informací unikla na internet. Hodinky Watch GT2e dostanou kovové tělo s diametrem 46 mm, do něhož bude vsazen kruhový AMOLED displej s úhlopříčkou 1,39“ a rozlišením 454 × 454 pixelů. Na něm poběží proprietární prostředí výrobce, který společně s energeticky úsporným čipsetem HiSilicon Hi 1132 a velkou baterií o kapacitě 455 mAh zajistí výdrž až 14 dní.

Hodinky přitom nabídnou podporu všech funkcí, na které jsme dnes zvyklí – notifikace ze smartphonu, měření sportovní i spánkové aktivity, apod. Pravděpodobně nebude chybět ani sledování plavání, hodinky budou vodotěsné, byť zatím nevíme, s jakou certifikací.

Online přenos začíná ve 14:00

Tisková konference se původně měla konat v Paříži, nicméně kvůli současné koronavirové epidemii Huawei novinky představí výhradně skrze online stream. Jiná možnost v současné situaci ani nepřichází v úvahu. Už dnes odpoledne se také na SMARTmania.cz můžete těšit na souhrnný článek s našimi prvními dojmy.