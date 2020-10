Sledujte představení řady Huawei Mate 40. Online přenos začíná 14:00

Už za necelé dvě hodiny společnost Huawei představí své vlajkové modely řady Mate 40 pro letošní rok. Zatímco loni jsme vám mohli zprostředkovat první dojmy z tiskové konference v Mnichově, letos se kvůli pandemii koronaviru musíme (stejně jako u jiných výrobců) spokojit s online přenosem na YouTube.

Celkem bychom se měli dočkat čtyřech novinek – základní Mate 40 doplní Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus a Mate 40 RS Porsche design. Čínskému gigantovi se bohužel informace příliš dobře uhlídat nepodařilo a už o víkendu jsme vám přinesli kompletní hardwarové parametry i tiskové snímky modelu Mate 40 Pro.

Každý z modelů bude mít navíc odlišně uspořádané fotoaparáty. Pro lepší představu přikládáme ilustrační grafiku. Cena základního Mate 40 zatím zveřejněna nebyla.

Na internet se dostaly také evropské ceny a nutno dodat, že Huawei ze své cenové politiky nijak neslevuje, naopak. Na to, že se bude jednat o telefony bez podpory Google služeb, jsou ceny hodně odvážné a pokud se po oficiálním představení skutečně potvrdí, nebudu příliš rozumět tomu, na koho Huawei na evropském trhu cílí, jelikož s takovými cenami si je pravděpodobně nekoupí ani ti největší fanouškové značky.

Huawei Mate 40 Pro má podle Amazonu stát 1 199 euro, což je v přepočtu téměř třicet tři tisíc korun. Huawei Mate Pro Plus vyjde na 1399 euro (38 200 Kč) a nejvybavenější Mate 40 RS Porsche Design dokonce na 2500 euro (68 tisíc Kč).

