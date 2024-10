Slavný youtuber naboural McLaren za 5 milionů. Jeho spolujezdec skončil v nemocnici

Populární youtuber Jack Doherty, známý svými adrenalinovými videi, ve středu během živého streamu havaroval s vozem McLaren. Doherty se plně nevěnoval řízení, ztratil kontrolu nad vozidlem, vyjel mimo cestu a narazil do jiného auta. Celá situace byla živě přenášena jeho divákům, což vyvolalo silnou reakci ze strany jeho fanoušků a kritiků.

K nehodě došlo poté, co se Doherty rozhodl ukázat divákům v rámci živého streamu na platformě Kick adrenalinovou jízdu sportovním vozem. V době nehody tento přenos sledovalo na 185 tisíc lidí. McLaren 570S vyrobený v roce 2024, de facto supersport, dokáže na 100 km/h zrychlit za 3,2 sekundy. Tato náročná adrenalinová jízda, v kombinaci s živým vysíláním způsobila, že Doherty jízdu neukočíroval a narazil do cizího vozu.

