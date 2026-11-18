- Google Mapy v Česku dostávají novou AI funkci s názvem Zeptej se Map, která vám pomůže s plánováním výletů
- Novinka umí analyzovat trasu a navrhnout zajímavá místa, která byste po cestě neměli minout
- O každé zastávce navíc budete dostávat informace a zajímavosti v reálném čase
Do Google Map dorazila nová funkce pro plánování výletů s pomocí umělé inteligence. Jedná se o vylepšení služby Ask Maps (v češtině Zeptej se Map), kterou Google představil zkraje letošního roku, ale do Evropy se dostává až nyní. Integrace s chatbotem Gemini nově umožňuje vytvářet individuální itineráře, navrhovat zajímavá místa k navštívení a o každé zastávce podávat uživatelům informace v reálném čase. „Mapový asistent“, kterého pomáhání AI technologie od Googlu, by si měl bez problému poradit i s plány na vícedenní výlety.
Roadtrip i vánoční nákupy
Podle Googlu můžete pomocí funkce Zeptej se Map naplánovat třeba jednodenní výlet za vánočními nákupy nebo vytvořit plán třídenního roadtripu se zastávkami podél pobřeží včetně tipů na místní restaurace s výhledem na moře. Chatbot podle zadaných kritérií vygeneruje denní plán se seznamem zastávek, zobrazí trasu a každé místo pro přehlednost očísluje. Itinerář následně můžete sdílet s přáteli nebo členy rodiny nebo jej exportovat do Google Dokumentů na počítači.
Chatbota můžete například požádat, aby vám před odjezdem zobrazil plán cesty. Společně s pokyny k vybrané trase získáte v reálném čase také řadu užitečných informací včetně dopravní situace či otevírací doby dané restaurace. K dispozici je také praktická sekce s názvem „Co je dobré vědět před odjezdem“ týkající se parkování, dobíjení elektromobilů, povětrnostních podmínek, možných zpoždění či mýtného – dostupná je ale zatím pouze v USA.
Vy se ptáte, Mapy odpovídají
Kromě plánování cest a výletů můžete nyní pomocí služby Zeptej se Map vyhledávat konkrétní volné termíny v mnoha různých podnicích od salonů krásy až po autoservisy. V případě zájmu za vás chatbot rovnou vytvoří rezervaci. Stejně tak se můžete zeptat: „Která místa z mých uložených seznamů mají volnou kapacitu pro pět osob v příštích 30 minutách?“ Ani tuto vychytávku ale zatím v Česku nenajdete.
Mapový chatbot je nově dostupný ve více než 30 zemích v Evropě včetně České republiky a Slovenska. Ptát se můžete i v češtině. Nové funkce jako plánování výletů si postupně nachází cestu do více než 200 zemí, kde už je chatbot dostupný.