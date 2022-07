Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (8. 7. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Dnešní výběr nabízí celou řadu povedených kousků. Namátkou lze zmínit kupříkladu povedenou karetní hru Night of the Full Moon, skvělou adventuru Agent A: A puzzle in disguise nebo oblíbený internetový prohlížeč Puffin Browser Pro.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Tower of Fortune 2

Byla jednou jedna věž, na jejímž vrcholu se podle legendy plnila přání. V retro RPG Tower of Fortune 2 máte za úkol se dostat až nahoru a splnit si prosté přání o návratu domů. Jestli se vám to podaří, nezáleží jen na vašich rozhodnutích, ale trochu také na štěstí. Původní cena byla 50 korun.