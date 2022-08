Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (18. 8. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

Tento týden si můžete vybrat z celé řady povedených herních titulů, jako je kupříkladu Endurance: Dead Space Premium, Let the Pharaoh Free nebo Buff Knight: Offline Idle RPG. Ve slevách jsou ale také zajímavé aplikace, třeba skvělý hudební přehrávač Pulsar Music Player Pro nebo Sleep as Android Unlock.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Heroes of Flatlandia

Ponořte se do fantastického světa Heroes of Flatlandia, kde se chopíte role vládce království elfů, orků, trpaslíků nebo nemrtvých. Pomocí své mocné armády se budete moci účastnit velkolepých bitev, kde bude záležet pouze na vás, zda se spolehnete na schopnosti svých jednotek, nebo využijete mocných kouzel. Původní cena byla 65 korun.