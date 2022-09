Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (15. 9. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

Dnešní výběr zahrnuje celou řadu povedených herních titulů, jako například skvělou adventuru Nimian Legends: Vandgels, povedenou strategii Railways – Train Simulator, tajemnou hru Lovecraft’s Untold Stories nebo logickou hříčku Cosmic Express. Z aplikací se uživatelé mohou těšit například na balíček ikon připomínající iOS nebo widget zobrazující stav baterie.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Nimian Legends: Vandgels

Fantasy adventura z otevřeným světem inspirovaná jednou z nejprodávanějších her všech dob, The Elder Scrolls: Skyrim? To je v kostce titul Nimian Legends: Vandgels, který láká hráče na dobrodružnou výpravu a skvělý grafický kabátek. Tuto hru byste si rozhodně neměli nechat uniknout. Původní cena byla 65 korun.