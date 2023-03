Skvělá zpráva pro uživatele Messengeru. Jeho funkce se vrátí zpět do Facebooku

Před devíti lety byl Messenger vyčleněn z Facebooku, nyní se chystá jeho návrat

Meta se pochlubila, kolik uživatelů každodenně používá Facebook

Už je to devět let, kdy společnost Facebook (dnes Meta) vyčlenila ze své mobilní aplikace funkci chatování, kterou přesunula do samostatné aplikace Messenger. Přestože tento krok mnohé nepotěšil, neboť namísto jedné aplikace bylo najednou zapotřebí mít v telefonu dvě, nakonec jsme si na tento stav zvykli. Nyní se ale společnost Meta chystá k nečekanému obratu.

Meta ve svém blogovém příspěvku o buducnosti své sociální sítě mimo jiné uvedla, že funkce Messenger se částečně vrátí do kmenové aplikace Facebook. O úplném sloučení se zde nepíše, Messenger tedy bude pravděpodobně žít dál, avšak pro základní komunikaci již nebude zapotřebí – tu bude možné obsloužit přímo z aplikace Facebook bez nutnosti přepínání.

Jaký je důvod této obrátky? I když to Meta přímo neuvádí, pravděpodobně se jedná o reakci na čím dál oblíbenější sociální síť TikTok, která obsahuje možnost přímé komunikace v jedné aplikaci. I když by se mohlo zdát, že TikTok ubírá Facebooku uživatele, čísla hovoří jinak – Meta se pochlubila, že Facebook používají každý den 2 miliardy aktivních uživatelů. Každý den je přes Messenger odesláno 140 miliard zpráv a přehráno 140 miliard Reels v rámci Facebooku a Instagramu.

V budoucnu Meta bude chtít více využívat umělou inteligenci, zejména k doporučování příspěvků na sociálních sítích.