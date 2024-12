Skvělá zpráva pro hráče na Macu! K dispozici je nejnovější Prince of Persia

Oceňovaná akční plošinovka Prince of Persia: The Lost Crown si konečně našla cestu také na Mac

Jediným požadavkem je zařízení s čipsetem M1 či novějším, cena činí velmi sympatických 519 korun

Herní série Prince of Persia se dlouhé roky pohybovala spíše na okraji zájmu francouzského vydavatelství Ubisoft, které v rámci svého širokého portfolia dávalo přednost jiným značkám, zejména populární sáze Assassin’s Creed. V letošním roce se ale situace obrací k lepšímu – kromě příslibu, že vývoj očekávané předělávky legendárních Písků času jde konečně správnou cestou, se fanoušci perské mytologie dočkali vydání oceňované plošinovky Prince of Persia: The Lost Crown. A právě ta – necelý rok od původního vydání – nyní vychází také ve verzi pro Mac.

Jako za starých časů?

Žánrově jde o akční plošinovku, která bočním umístěním kamery spíše než pískovou trilogii z nultých let 21. století připomíná původní hopsačku z roku 1989, byť v moderním grafickém kabátku a s o poznání komplexnější hratelností. The Lost Crown totiž obsahuje prvky tzv. metroidvanie, což znamená, že se pohybujete po propojeném světě plném různých zkratek a skrytých místností, do nichž se v mnoha případech dostanete až po odemknutí určitého typu vybavení.

Perský princ nicméně tentokrát vystupuje pouze v roli vedlejší postavy. Hlavním hrdinou je válečník Sargon, který se vydává na horu Qaf s cílem osvobodit prince ze zajetí. Kromě soubojů s nepřáteli budete řešit zapeklité hádanky, hledat poklady a samozřejmě plnit příběhové i vedlejší úkoly, to vše s pomocí několika důmyslných speciálních schopností.

Cena a HW požadavky

Hra byla dosud dostupnou pro počítače s operačním systémem Windows a pro konzole PlayStation, Xbox a Nintendo Switch. Verze pro Mac využívá technologii Metal3, která zajišťuje plynulé hraní na počítačích od Applu. Jediným hardwarovým požadavkem je v tomto případě čipset M1 nebo novější. Prince of Persia: The Lost Crown je k dispozici v obchodě App Store za velmi sympatických 519 korun.