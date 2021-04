Skládačky od Samsungu: letos s podporou stylusu, příští rok s unikátní konstrukcí

Nové smartphony Samsung s ohebným displejem se blíží, podle posledních informací serveru The Elec by mohl dokonce dorazit už začátkem července letošního roku. Korejský gigant pravděpodobně představí přímé nástupce svých aktuálních skládaček Galaxy Z Flip a Z Fold 3, které se dočkají několika zajímavých novinek.

Galaxy Z Fold 3: pero zaparkujte bokem

Připravovaný nástupce většího a dražšího ohebného smartphonu Galaxy Z Fold 3 bude cílit na milovníky řady Galaxy Note. Samsung obohatí dotykovou vrstvu ohebného displeje o digitizér, který si bude rozumět se stylusem S Pen. Jak ovšem prozrazuje nejnovější report serveru NaverNews, toto pero nebude mít v těle telefonu své místo, ale bude nutné jej nosit separátně nebo ve speciálním krytu.

Zajímavý má být důvod tohoto rozhodnutí; šachta pro stylus by údajně způsobila potíže s voděodolností, což by znamenalo, že by Galaxy Z Fold 3 mohl být první odolnost „skládačkou“.

Galaxy Z Flip 2 nebude

Samsung chystá i nové ohebné véčko, avšak podle zjištění serveru LetsGoDigital neponese očekávaný název Galaxy Z Flip 2. Samsung bude chtít údajně sjednotit pojmenování s modelovou řadou Galaxy Z Fold, a tak by měl letošní Flip mít za svým jménem číslovku 3.

Chystané véčko má dostat větší vnější displej, tenčí rámečky okolo vnitřního panelu a trojici fotoaparátů. Dokonce se spekuluje, že by se mohlo jednat o vůbec první smartphone Samsung s poddisplejovou selfie kamerou. Galaxy Z Flip 3 má být dostupný ve více barevných variantách.

Tablet, který ohnete nadvakrát

Samsung myslí i na vzdálenější budoucnost, podle serveru GizmoChina a informátora Yogesh údajně chystá skládací zařízení, které se bude ohýbat nadvakrát; zřejmě se bude jednat o skládací tablet.

Form faktor takového zařízení zatím není známý, nicméně čekání nemá být příliš dlouhé – premiéra dvojité skládačky od Samsungu je prý plánovaná na první kvartál příštího roku.