Skládačka s rekordní výdrží? OnePlus Open 2 ma mít masivní 6000mAh baterii

Společnost OnePlus se chystá osadit skládačku Open 2 velkou 6000mAh baterií

Ta by zároveň měla být vyrobena s pomocí nové technologie Glacier Battery

Pokud se spekulace potvrdí, bude se jednat o rekordmana mezi skládačkami

Výdrž na baterii je stále jedno z velkých témat u chytrých telefonů a prozatím to nevypadá, že by se na této skutečnosti mělo něco měnit. Ohebné smartphony mají tento úkol ještě těžší vzhledem k tomu, že musejí řešit složité konstrukční problémy. Přesto se někteří výrobci s touto výmluvou nechtějí spokojit a hledají cesty, jak do skládaček dostat co možná největší baterii. Jedním z nich je také společnost OnePlus, která se podle leakera s přezdívkou Digital Chat Station chystá příští skládačku Open 2 osadit opravdu velkou baterií.

Bude OnePlus Open 2 rekordman ve výdrži?

Ta by měla mít úctyhodných 6000 mAh, tedy kapacitu, kterou nedisponuje ani většina chytrých telefonů běžné konstrukce. Nový článek by mohl být výsledkem aplikace technologie Glacier Battery, kterou společnost OnePlus nedávno oznámila v Číně ve spolupráci se společností CATL. Jedná se o křemíkovo-uhlíkové řešení, které je účinnější, odolnější a má vyšší energetickou hustotu. Očekává se, že OnePlus Ace 3 Pro bude prvním zařízením s novým článkem, který má kapacitu 763 Wh/L, což je o 23 % více než současné Li-Ion články. Kromě toho by měl být vybaven čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Současný model OnePlus Open je vybaven baterií s kapacitou 4805 mAh, přičemž i s touto baterií dosahuje vcelku slušné výdrže. Vzhledem k vývoji technologie baterií lze očekávat mezi modelem Open 2 a dalšími konkurenty ostrý souboj, zejména proto, že smartphony Vivo X Fold3 Pro a Honor Magic V3 mají také Si/Co baterie s kapacitou 5700 mAh, respektive 5150 mAh.

Právě v bateriích jsou současné chytré telefony nejvíce pozadu. Zatímco vývoj se soustředí především na nové výrobní procesy pro čipsety, navyšování kapacity RAM či na vylepšování displeje, baterie jsou pro svůj cenově i časově náročný vývoj mnohdy stranou zájmu. Aktuálně se nicméně na tomto poli odehrává řada zajímavých změn a není vyloučeno, že se v blízké době dočkáme pozoruhodných změn, které by mohly celé odvětví posunout kupředu.