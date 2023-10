Síť X dostává novou funkci: Elon Musk na ni lákal celý rok

Sociální síť X přidává funkci hlasových a video hovorů

Vypadá to ale, že funkci dostanou pouze platící, anebo zatím jen uživatelé z USA

Provozovatelé sociální sítě X (dříve Twitter) zavádějí funkci, o které se hovořilo celkem dlouho, že ji nástupce oblíbeného Twitteru má dostat. Jde o hlasové volání a videohovory. Tuto funkci již dávno nabízí Facebook, Instagram nebo Snapchat (vyjma těch úplně typických chatovacích/volacích aplikací).

X má novou funkci: volání

Jak Elon Musk tvrdil, tak se také stalo. Již v listopadu 2022, tehdy ještě na Twitteru, lákal na brzké přidání jednak šifrovaných zpráv a jednak videohovorů a klasických audiohovorů. Šifrované zprávy již máme, z novinek v komunikaci se naplnily ale pouze hlasové zprávy, které na X/Twitteru také chyběly.

Nyní však několik uživatelů uvádí, že při startu aplikace se je pop-up notifikace ptá, zdali chtějí v aplikaci povolit audio a video volání a od jakých uživatelů chtějí hovory přijímat: od ověřených uživatelů nebo od sledujících, popřípadě od lidí v seznamu kontaktů. Jako první o tom informoval The Verge. To by mohlo napovídat, že funkce bude dostupná zatím zřejmě pouze pro americký trh.

ready for it…? — X (@X) October 25, 2023

Zástupci sítě X navíc novinku ani oficiálně neoznámili. Nabízí se tedy hned několik otázek, na jejichž zodpovězení si budeme muset počkat. Například zdali mohou funkci využívat i ne-Premium uživatelé, popřípadě na jakých platformách bude volání fungovat. Musk již v minulosti sliboval, že hovory poběží na Androidu, iOS, PC i Macu a nebudete potřebovat žádné telefonní číslo.

Oficiální profil sítě X pouze včera večer sdílel příspěvek, ve kterém stojí: „Jste na to připraveni…?“ Uživatelé v diskuzi spekulují právě o zavedení video/audio volání a pak se také hovoří o oficiálním oznámení předplatného Not A Bot. Kvůli tomu bude muset každý uživatel, který chce tvořit příspěvky, komentovat nebo lajkovat, zaplatit roční předplatné 1 dolar. X bude k dispozici i bez toho, ale uživatel bude pouze pasivním sledovatelem.