Shazam slaví 20 let. Za dobu své existence vyhledal přes 70 miliard skladeb

Jen těžko tomu uvěřit, ale populární vyhledávač skladeb Shazam oslavil 20 let své existence. Své fungování zahájil v srpnu 2002 jako služba fungující skrze telefonní hovory a textové zprávy ve Velké Británii a velmi rychle se propracoval k obrovské popularitě, čemuž pomohl vstup do obchodu App Store v červenci 2008.

Velký zlom nastal v roce 2018, kdy firmu za 400 milionů dolarů (cca 9,6 miliard Kč) koupil Apple, který ji následně integroval přímo do ovládacího centra v iPhonu. I přes změnu vlastníka zůstala služba i nadále dostupná pro konkurenční Android. Aktuálně se může pyšnit více než 225 miliony uživatelů využívajících službu na měsíční bázi, přičemž celkem již vyhledala přes 70 miliard skladeb.

Apple se také pochlubil několika zajímavostmi. Nejpopulárnějším interpretem je Drake s více než 350 miliony vyhledávání a skladbou Dance Monkey od Tones s více než 41 miliony. Úplně prvním trackem, který kdy byla vyhledán, je Jeepster od T. Rex. Stalo se tak 19. dubna 2002. Jednoho milionu vyhledávání dosáhla nejrychleji skladba Butter od korejské skupiny BTS.

K této příležitosti sestavil Apple na své službě Music speciální playlist, na kterém najdete dvacet skladeb. Ty zastupují nejvyhledávanější skladby za každý rok, odkdy Shazam funguje. Je mezi nimi například Lonely od Akona, Bring Me To Life od Evanesence nebo Shape of You irského zpěváka Eda Sheerana.