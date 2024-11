Shazam pokořil obří milník! Z počtu identifikovaných skladeb se vám zatočí hlava

Společnost Apple oznámila, že oblíbený nástroj pro rozpoznávání muziky Shazam od svého spuštění identifikoval více než 100 miliard skladeb. Shazam začal fungovat už v roce 2002 ve Velké Británii, tehdy ještě SMS služba. O šest let později, tedy v roce 2008, se pak stal jednou z prvních aplikací, které si uživatelé mohli z App Store stáhnout do svých iPhonů.

V souvislosti s pokořením významného milníku se Apple podělil o několik zábavných statistik a srovnání. Výše zmíněných 100 miliard skladeb odpovídá 12 identifikovaným písničkám na každého člověka na Zemi. Jediný člověk by pak k dosažení tohoto čísla musel používat Shazam každou sekundu po dobu 3 168 let. Pro srovnání, 100 miliard je přibližně 2 200krát více než počet identifikací aktuálně nejpopulárnější nahrávky „Dance Monkey“, která má na svém kontě přes 45 milionů tagů.

🚨 We’ve officially identified 100 BILLION songs! That’s 100 billion moments of “what’s this song?" answered🎶. To celebrate, tell us the last song you discovered! Meanwhile, here are some fun facts to keep the party going. ✨ @bensonboone #Shazam100Billion pic.twitter.com/KlR7O5ZDoE

— Shazam (@Shazam) November 20, 2024