Sháníte opravdu stylový dárek? Vyberte si z novinek od Bang & Olufsen

Už tomu je 95 let, kdy vznikla značka Bang & Olufsen. Pokud se pohybujete ve světě audiovizuální techniky, určitě pro vás nebude značka novinkou. Ale pokud ji neznáte, seznamte se – kvalita, specifický design a zajímavé inovace, to je to, co značku skvěle vystihuje. Její původ je v Dánsku, kde dodnes sídlí. Skandinávský minimalistický design je toho důkazem. A jaké produkty jsme pro vás vybrali?

Kvalitní reproduktor, který je opravdu hlasitý

Novinkou letošního roku je reproduktor Beolit 20, který nabízí skvělý 360°zvuk, výdrž až 37 hodin a možnost bezdrátového nabíjení dalších zařízení. Oproti předchozí generaci má až o 45 % lepší propustnost zvuku i nové barevné kombinace. Kromě drobných změn si ale zachovává stále stejný originální design, který máme tak rádi.

Precizní zpracování z hliníku a kůže opravdu nezklame. Je vhodný do interiéru, ale není problém ho přenést kamkoliv budete potřebovat. Příjemným bonusem je i aplikace, ve které si sami zvolíte, jestli chcete poslouchat čisté rytmy kytar, nebo pořádné basy elektronické hudby.

Sluchátka pro sportovce i hudební nadšence

Značka zůstává konzervativní a své nové produkty nechává pojmenované stále stejně, jen mění jejich verze. Letos vyšla již třetí verze oblíbených sluchátek Beoplay E8. Tato bezdrátová sluchátka jsou elegantní a decentní, navíc s vylepšenou konstrukcí, díky které mnohem lépe drží v uších. S pouzdrem vám nabídnou až 35 hodin hudby, navíc si je můžete bezdrátově nabít. Jak už bývá zvykem, zpracování je velmi precizní, včetně líbivého koženého pouzdra.

Pokud sháníte sluchátka pro sportovce, určitě neuděláte chybu, pokud sáhnete po verzi Beoplay E8 Sport. Kromě vyladěné hudební stránky jsou přizpůsobené na nepřízeň počasí i na prudké pohyby a nárazy. Samozřejmostí je stabilní a kvalitní připojení.

A pro opravdové znalce máme i nové Beoplay H95. Tento vrcholný model náhlavních sluchátek disponuje pokročilým adaptivním potlačením hluku, několika režimy propustnosti, výdrží až 38 hodin. Zpracování z hliníku a jehněčí kůže dělá z těchto sluchátek skutečně originální módní doplněk. A ten zvuk? Čistý a jedinečný.

