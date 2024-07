Šéf Xiaomi na olympiádě naznačil, jak to bude s dostupností elektromobilu SU7 v Evropě

Ředitel Xiaomi na olympiádě promluvil o vstupu automobilky do Evropy

Čínská značka navyšuje kapacitu výroby a jen za červen dodala přes deset tisíc vozů

Elektrický sedan SU7 boduje výkonem i nízkou cenou

Xiaomi se svým elektromobilem SU7 plánuje velké věci a kromě dalších modelů připravuje také vstup na globální trhy. Informaci prozradil sám generální ředitel automobilky Lei Jun na olympiádě ve Francii. Jeden z fanoušků se ho na tuto otázku zeptal napřímo. Ačkoliv Jun nezmínil žádné konkrétní datum, oznámil, že společnost má ambiciózní plán dostat se mezi pět největších automobilek, a proto v pravý čas bude muset vstoupit i na mnohé další trhy. Už na začátku roku se ale mluvilo o tom, že automobilka by do dvou let chtěla vstoupit na trhy některých evropských zemí. Možná se tedy první zájemci dočkají již během příštího roku.

I když vozy Xiaomi zatím rozhodně nejsou bezchybné, značka zažívá poměrně rychlý vývoj. Jen za červen prodala přes deset tisíc elektromobilů a čínský výrobce stále navyšuje výrobní kapacity. V plánech je za rok 2024 prodat přes sto tisíc vozů, čehož by mělo být opravdu během listopadu dosaženo. Očekává se také otevření 220 nových poboček v 59 městech Číny.

Z nuly na sto za tři sekundy s cenou pod milion

Expanze je opravdu blesková především s ohledem na to, že první model SU7 automobilka odhalila teprve letos v březnu. Tento sportovní sedan je k dispozici ve variantě s jedním nebo dvěma motory. Na výběr se nabízí také dvojice baterií o kapacitách 73,6 kWh a 101 kWh. Cena vozu navíc nepřesáhne v přepočtu milion korun ani u vyšších konfigurací. Zrychlení z nuly na sto probíhá za 3 sekundy a dojezd dosahuje k 800 kilometrům.

Myslelo se také na rychlé nabíjení, takže vůz doplní energii na 500 kilometrů jízdy za pouhých 15 minut. Samozřejmostí u elektrických sedanů je dvojice zavazadelníků. Přední kufr nabízí prostor 105 litrů a zadní dokonce 517 litrů. Nad předním sklem nechybí LiDAR pro snímání okolí ani další kamery pro pohled do okolí vozidla.