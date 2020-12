Šéf GSA: ČR se jako sídlo unijního vesmírného programu osvědčila, spolupráce funguje dobře [rozhovor]

V České republice od roku 2012 sídlí Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA). Jde o agenturu, mající na starost vývoj a provoz několika satelitních služeb, veřejnosti je známá především díky navigačnímu systému Galileo. Od příštího roku ale dojde k transformaci na Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA). Ta bude „pod jednou střechou sdružovat veškeré kosmické aktivity EU a převezme i některé nové odpovědnosti. Sídlem přitom i nadále bude Praha, což z ní učiní centrum unijního vesmírného programu.

V polovině října se své funkce ujal nový výkonný ředitel GSA Rodrigo da Costa, který bude mít na starost mimo jiné realizovat právě zmiňovanou transformaci. V redakci jsme získali možnost se pana da Costy zeptat na několik otázek, týkajících se nejen této transformace, ale i spolupráce s ČR či plány do budoucna. Odpovědi najdete pod krátkým přehledem používaných pojmů.

