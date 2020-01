Sedmiletý chlapec skončil v nemocnici. Spolkl sluchátko AirPod

Že jsou AirPody velmi oblíbená bezdrátová sluchátka, je jasná věc, a nikdo z výrobců nemá nakročeno Applu vzít tento titul. Jedním z důvodů jejich obliby jsou malé rozměry, které se však nedávno ukázaly jako nevýhoda. Sedmiletý chlapec z Ameriky je totiž dostal na Vánoce jako dárek a při hraní si s nimi o jedno sluchátko přišel. Podle rentgenu skončilo po spolknutí sluchátko v žaludku chlapce.

Matka dítěte samozřejmě neprodleně odvezla syna na pohotovost, kde rentgen prokázal, že sluchátko se skutečně nachází v žaludku. Doktor byl z události zmatený i přes to, že se za svou kariéru jistě setkal s případy spolknutí mnoha jiných věcí, s takovou konkrétní situací ještě do styku nepřišel.

A 7 y/o boy got some AirPods for Christmas & a couple days later – he accidentally swallowed one! It’s still in his stomach now bc doctors said it’s best to let it come out on its own. You’ll only see this family’s exclusive story on Ch2 Action News. Tune in at 4 & 5pm pic.twitter.com/5n0FR6Kwoz





