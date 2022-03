Sbohem světe? Rusko se prý chce odpojit od globálního internetu

Ruská federace se údajně chystá k odvážnému kroku – nejpozději 11. března musí být všechny servery a domény přesunuty do ruské zóny. Kromě toho Kreml shromažďuje podrobné údaje o síťové infrastruktuře webových stránek. S informací přišel běloruský nezávislý zpravodajský projekt Nexta. Podle Nexty připravuje největší země světa vytvoření „vlastního internetu,“ čemuž napovídá masové blokování zahraničních stránek, a to jak ze strany Ruska, tak ze strany západu. Informace ale zatím nebyla oficiálně potvrzena.

Mezi blokované stránky v Rusku patří už nyní například sociální sítě jako je Facebook, Twitter či YouTube a ukončení provozu se nevyhnuly ani obchody s aplikacemi pro Android a iOS. Cenzura se týká také některých nezávislých zpravodajských portálů. Podle AFP bylo ukončeno fungování ruské verze BBC, Deutsche Welle, RFE-RL či webu Meduza.

Už před třemi lety testovala Putinova vláda scénář, ve kterém by došlo k odpojení Ruska od globálního internetu. Zatímco v té době se to zdálo pouze jako hypotetická možnost, dnes to vypadá na žhavou realitu. Zkoušek se zúčastnili čtyři největší poskytovatelé konektivity v Rusku a testy zahrnovaly odpojení od globálního internetu, cenzuru i sledování provozu v síti skrze vládou kontrolované body.

Odstřižení Rusů od informací není dobrý krok

Jakou podobu bude mít ruský internet, který byl v minulosti označován zkratkou Runet, není v tuto chvíli jasné. Nejvíce pravděpodobný je čínský scénář, kdy je síť schovaná za firewallem, který filtruje provoz a blokuje nepohodlné služby a weby, to vše pod dohledem Putina. Otázkou ovšem zůstává, zda se Rusko skutečně odřízne od globálního internetu.

Někteří uživatelé totiž zpravodajskou službu Nexta upozorňují, že se v případě přesunu serverů a domén pod ruskou správu nejedná o direktivní nařízení, ale spíše o doporučení, například kvůli dalším sankcím. Jakkoli se může zdát, že odstřižení Ruska od informací je správné, mnohem účinnější by byla opačná strategie, tedy poskytnout běžným Rusům co nejvíce informací a alternativních zdrojů, které nešíří pouze ruskou propagandu.