Sbohem a šáteček. Facebook pro počítače se v září nadobro zbaví klasického designu

Uživatelům, kteří používají Facebook na počítači, se po přihlášení začalo zobrazovat nové upozornění, v němž je sociální síť informuje, že příští měsíc nadobro vypne klasický design a nahradí jej za nový. Nová podoba počítačového Facebooku přitom byla k dispozici už od května letošního roku (informovali jsme zde). Do teď si však mohli lidé vybrat, jakou verzi chtějí používat. Od příštího měsíce ale o možnost výběru přijdou.

„Provedli jsme řadu vylepšení a jsme zvědaví, jak se vám bude nový vzhled líbit,“ píší v prohlášení zástupci Facebooku. Nový design například podporuje tmavý režim a slibuje rychlejší a intuitivnější ovládání napříč celým rozhraním, díky němuž mohou uživatelé snáze hledat nová videa, hry či skupiny.

Introducing a fresh, simpler https://t.co/Rw6MBNKIl3.

This desktop experience will be rolled out to everyone over the next few months. Check out how to opt-in below. pic.twitter.com/r2FBCuBHBl

— Facebook app (@facebookapp) March 19, 2020