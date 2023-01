Samsung ukázal prototyp smartphonu s displejem, který ohnete ve 360 stupních

O budoucnosti ohebných telefonů se vedou vášnivé spory

Aktuálně vede displej s ohybem dovnitř, byť některé modely vsázejí na vnější ohyb

Samsung chce oba způsoby spojit do jednoho

Ohebné panely v současné době umožňují několik různých způsobů ohnutí, což do značné míry definuje konstrukci chytrých telefonů, které je využívají. Lídr v této oblasti, jihokorejský Samsung, se ovšem s těmito omezeními smířit nehodlá a na veletrhu CES v Las Vegas prezentoval budoucnost na prototypu s názvem „Flex In & Out“. Ten zvládne ohyb v rozsahu až 360 stupňů.

Panel od dceřiné společnosti Samsung Display zvládne kombinovat jak vnitřní ohyb současných modelů typu Galaxy Fold 4, tak i vnější ve stylu Huawei Mate Xs 2. Kromě toho je místo ohybu díky přepracovanému kloubu ve stylu vodní kapky mnohem méně zřetelné a rovněž je citelně méně namáhané, což by mělo mít pozitivní dopad na životnost.

Není to poprvé, kdy Samsung prezentuje svůj Flex In & Out displej, nicméně v minulosti se zkoušel vydat směrem ohýbání ve tvaru písmene S. Tento způsob ohybu se ale nikdy nedostal dále než za rýsovací prkno a Korejci u svých skládaček stále spoléhají na jednosměrný ohyb. U posledního prototypu je ovšem pravděpodobné, že by jej mohla korejská firma přetavit ve skutečné zařízení, či se alespoň u něj inspirovat při navrhování budoucích ohebných telefonů.