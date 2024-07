Samsung ukázal nové baterie pro elektromobily: dojezd přes 1000 km i delší životnost

Pevné polovodičové baterie Samsungu má nejprve dostat Toyota potažmo její luxusní divize Lexus

Na nových technologiích ale úspěšně pracuje také NIO ve spolupráci s CATL

Baterie mají mít životnost 20 let, NIO plánuje 15ti letou záruku

V rámci akce SNE Battery Day 2024 v korejském Soulu Samsung představil své nové solid-state baterie, které už zhruba půl roku testují některé vybrané automobilky. Tyto baterie mají být oproti stávajícím technologiím menší, lehčí a také bezpečnější. Díky těmto parametrům a náročnější výrobě jsou ale články dražší, takže se nejprve dostanou pouze do dražších elektromobilů s vyššími dojezdy dosahujícími k tisíci kilometrům.

Energetická hustota 500 Wh/kg je zde dvojnásobná oproti většině běžných baterií používaných v dnešních elektromobilech. Dojezd 1000 km tedy v tomto případě není žádnou marketingovou frází, překážkou je však vysoká cena. Toyota i Samsung již dříve avizovali počátek masové produkce pevných polovodičových baterií v roce 2027, nejprve se ale mají dostat pouze do vozidel pod luxusní značkou Lexus. I to ale bude úspěch.

Avizovaný nástup pevných polovodičových baterií už v roce 2027 byl totiž mnohými vysmíván. Řeč je například o konkurenčním výrobci baterií CATL. I tato společnost ale nakonec svůj výhled do budoucna upravila a s novým typem baterií od roku 2027 počítá také. Kromě drahé technologie ale Samsung pokračuje ve vývoji i v levnějším segmentu LFP baterií nebo baterií vyráběných metodou suché elektrody. Korejci dále lákají na nabíjecí časy okolo 9 minut a životnost 20 let.

Samsung není sám, konkurence nespí

Na druhou stranu je nutno zmínit, že velké pokroky dělají také čínské automobilky. NIO u svého sedanu ET9 již nyní nabízí pevnou baterii s kapacitou 150 kWh a reálným dálničním dojezdem 1 050 km. Taktéž životnost baterií se bude prodlužovat i v případě dalších výrobců. NIO ve spolupráci s CATL nyní připravují prodlouženou záruku na baterii v délce 15 let. Zdá se, že během pár let některé argumenty zarytých odpůrců elektromobility přestanou platit. Dojezd se razantně sníží a taktéž životnost bude na mnohem lepší úrovni. Otázkou zůstává, jak se to dotkne ceny vozidel. V případě pevných baterií si na levnější vozy ještě určitě budeme muset počkat.