Samsung se pochlubil výsledkem svého 200Mpx fotočipu. Co na něj říkáte?

Korejská společnost Samsung se v září loňského roku vytasila s mobilním fotočipem HP1, který disponuje gigantickým rozlišením 200 Mpx. Od představení uplynula už nějaká doba a zatím jsme neměli možnost vidět jeho nasazení v praxi v nějakém tom chytrém telefonu. To by se již brzy mohlo změnit, neboť se na trh údajně chystá Motorola Frontier, která by tímto senzorem měla být osazena.

Než se tak ale staně, demonstroval Samsung výsledky své práce už v předstihu – senzor HP1 připojil k testovací základní desce a externímu displeji, přičemž nezapomněl přidat ani potřebnou optiku. S tímto zkušebním zařízením následně vyfotili inženýři Samsungu detailní snímky kočky, které následně za pomocí průmyslové tiskárny vytiskli.

Výsledkem je 28 × 22 metrový billboard, který tvoří 12 separátních pláten o délce 2,3 metrů, jenž pověsili na budovu v Soulu. I když výsledný snímek lehce upravili a optimalizovali fotografové korejské společnosti, stále se jedná o dechberoucí výsledek. Jaké fotografické výsledky bude senzor HP1, který se pyšní technologií spojování pixelů ChameleonCell (může spojovat až 16 pixelů do různých rozlišení – např. 12,5Mpx snímků o velikostí pixelů 2,56 μm či 50Mpx snímků o velikosti pixelů 1,28 μm), poskytovat v praxi, se snad dozvíme už v červenci.