Samsung s Exynosy rozhodně nekončí. V plánu je i speciální verze pro počítače

Letošní smartphony řady Samsung Galaxy S20 zvedly poměrně velkou vlnu nevole. Korejský gigant je totiž ve většině destinací prodává s čipsety od Qualcommu, do Evropy však vozí varianty s vlastními procesory Exynos, které jsou výkonově slabší a méně efektivní. Samsung se však svých čipů rozhodně vzdávat nehodlá, naopak chystá nové modely pro příští generaci smartphonů. A nejen jich.

Podle nejnovějších informací jsou aktuálně ve vývoji zbrusu nové čipsety, přičemž nejvýše postavený Exynos 1000 má disponovat grafikou od AMD. Čipová sada má vůbec poprvé využít technologii AMD RDNA, která má výrazně navýšit výkon při grafických operacích.

K zahození ale nebude ani procesorový výkon, Exynos 1000 má být vyroben moderním 5nm procesem, díky kterému bude čip výrazně silnější při zachování stejných energetických nároků. Exynos 1000 prý bude až třikrát výkonnější než aktuální Qualcomm Snapdragon 865, ovšem ten nebude jeho hlavním konkurentem; tím bude až jeho nástupce Snapdragon 875.

is working on ARM chips specific for PCs

based on the Exynos 1000 and beyond (or whatever its name will be)

they do have one based on current* models but not confident on that one atm

im hearing

— Mauri QHD (@MauriQHD) July 22, 2020