Samsung pro příští rok chystá více voděodolných telefonů. Dočká se i levný Galaxy A33

Není tajemstvím, že Samsung často přistupuje k tomu, že funkce a vlastnosti svých vlajkových lodí po nějakém čase implementuje do svých smartphonů spadajících do nižších cenových kategorií. Příkladem z minula může být například zvyšování obnovovací frekvence displejů či využívání větších kamerových senzorů.

Nejnovější informace naznačují, že stejnou cestou se chystá vydat i v případě voděodolnosti svých telefonů. Té by se tak v příštím roce měly dočkat alespoň čtyři modely z řady Galaxy A. U některých z nich, například u chystaných modelů A53 a A73, je to v podstatě logický a zřejmý krok s ohledem na to, že už i jejich předchůdci disponují stupněm krytí IP67.

Voděodolnost i pro levnější smartphony?

K výraznému posunu vpřed má ale dojít v případě levnějšího modelu A33, jehož předchůdce voděodolný není. Pokud se zvěsti potvrdí a Samsung vybaví i tento chystaný smartphone stupněm krytí IP67, stal by se model A33 nejlevnějším telefonem s certifikací IP v rámci široké nabídky jihokorejské společnosti. Voděodolnost zároveň stále není v cenové kategorii, do které model s velkou pravděpodobností zamíří, zdaleka samozřejmostí. To by tak mohlo Samsungu přidat plusové body v konkurenčním boji, který se na přeplněném poli smartphonů odehrává.

Příchod voděodolnosti nicméně nemusí být jen výhodou, jak naznačují v listopadu uniklé vizualizace připravovaného modelu Galaxy A33. Z pohledu na ně je totiž patrné, že daní, kterou budou jeho budoucí majitelé muset zaplatit, nejspíš bude absence zdířky na 3,5mm jack pro drátová sluchátka, což stále může být věc, která dokáže některé kupující od koupě Galaxy A33 odradit. Kromě toho se také nabízí otázka, jestli vybavení smartphonu stupněm krytí IP67 nepřinese v konečném důsledku i vyšší cenovku, se kterou se nový Samsung v příštím roce objeví na trhu.