Samsung Party Audio: výkonné párty reproduktory dorazily i na český trh

Pro lvy salónů je současná situace doslova utrpení – podniky se otevírají teprve pozvolna a do tance zrovna mnoha lidem není. To ovšem neznamená, že to nemůžete roztančit přímo ve vašem obýváku. Alespoň tohle měl určitě na mysli korejský gigant Samsung, když do svého portfolia zařadil stojanový reproduktor Samsung Party Audio, který poskytuje kromě zvukového zážitku i světelnou hudbu.

Předností Samsung Party Audio je dvourozměrný zvuk, který vyplní celý prostor hudbou, dynamických basů či až desetipalcová basová membrána. Ovládání je možné prostřednictvím tlačítek na těle reproduktoru a dálkového ovladače, nebo skrze aplikaci. Nastavit si můžete jak ekvalizér, tak světelné efekty a vyladit si tak svou domácí diskotéku dle libosti.

K dispozici je také Karaoke mód, ve kterém můžete připojit k reproduktoru až dva mikrofony a předvést se se svým pěveckým uměním. Reproduktor lze také propojit s jinými Bluetooth reproduktory a na zvlášť bujarých párty oceníte voděodolnost vrchní strany Party Audio. K dispozici jsou dvě varianty – základní T50 (s výkonem 500 W) a vybavenější T70 (s výkonem 1 500 W). Doporučená maloobchodní cena modelu T70 je 14 990 Kč a u modelu T50 8 990 Kč včetně DPH.