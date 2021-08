Samsung myslí na planetu. Do roku 2025 chce výrazně snížit svou uhlíkovou stopu

Planetu máme jen jednu a není pochyb, že výroba chytrých telefonů a elektroniky obecně má na ni poměrně velký dopad. To si uvědomuje také světová jednička ve smartphonech Samsung, který představil svůj plán Galaxy for the Planet. Základem platformy pro přímé akce proti klimatickým změnám je velký rozsah výroby, neustálé inovace a duch otevřené spolupráce. Samsung si již stanovil konkrétní počáteční cíle do roku 2025, jejich společným jmenovatelem je zmenšení uhlíkové stopy a úspornější využívání zdrojů v celém procesu od výroby přístrojů Galaxy až po jejich likvidaci.

„Jsme přesvědčeni, že k dlouhodobé ochraně planety může přispět každý, naším úkolem je vymýšlet inovativní řešení pro příští generace,“ říká TM Roh, prezident a ředitel divize mobilních komunikací Samsung Electronics. „Galaxy for the Planet představuje důležitý krok na cestě k vytváření udržitelnějšího světa a my se do toho pouštíme s otevřeností, transparentností a chutí do spolupráce, tak jako do všeho, co děláme,“ dodává.

Samsung představil čtyři kroky pro snížení uhlíkové stopy

Na cestě za šetrnější ekologickou stopou do roku 2025 si Samsung vytyčil několik kroků. Mezi mě patří recyklované materiály ve všech nových mobilních produktech, žádné plasty v baleních mobilních zařízení, snížení spotřeby v režimu standby u všech nabíječek chytrých telefonů pod 0,005 W a nulový odpad na skládku.

„Samsung chce i nadále vyvíjet řešení, která lidem a planetě přinesou lepší budoucnost. Sami to ovšem nezvládneme a kolektivní boj za pomoc Zemi není záležitost konkurence,“ říká Stephanie Choi, vrchní viceprezidentka a ředitelka marketingu v divizi mobilních komunikací Samsung Electronics. „Ve všem, co děláme, usilujeme o spolupráci. Naše strategická partnerství napříč sektory, obory a trhy nám umožňují pozitivně ovlivňovat celý svět a pracovat na udržitelnější budoucnosti,“ doplnila Choi.