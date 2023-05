Samsung ladí One UI 6.0 s Androidem 14. Na těchto telefonech už jej testuje

Samsung se připravuje na příchod nového Androidu

Interně jej testuje na posledních vlajkových lodích a skládačkách

Google v letních měsících přivede na svět operační systém Android 14. Stěžejní novinky v něm obsažené budou nepochybně odhalené už dnes večer na konferenci Google I/O, část z nich již známe z testovacích sestavení vydávaných od února letošního roku. Novou verzi Androidu testují nejen vývojáři a nedočkaví majitelé smartphonů Google Pixel, ale také výrobci telefonů, kteří budou Android 14 nasazovat do svých zařízení. Jedním z nich je i korejský Samsung, který má jíž k dispozici několik interních firmwarů pro své aktuální telefony.

Samsung bude na svých smartphonech párovat Android 14 s novou verzí prostředí One UI 6.0. Podle interních záznamů zatím provádí testování na následujících telefonech:

Galaxy S23 Ultra (označení firmwaru S918BXXU1BWE2)

Galaxy Z Fold 4 (F936BXXU2DWE1)

Galaxy Z Flip 4 (F721BXXU2DWD7)

Je vysoce pravděpodobné, že právě aktuální vlajkové modely společně s poslední generací skládaček se k Androidu 14 a prostředí One UI 6.0 dostanou jako první, a to pravděpodobně ještě koncem letošního roku. Samsung je známý tím, že své stávající smartphony aktualizuje mezi prvními a nabízí u nich příkladně dlouhou podporu. Jaké novinky pro One UI 6.0 chystá, je ale zatím velkou neznámou.

