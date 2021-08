Samsung je králem druhého kvartálu, Xiaomi se ale nebezpečně blíží. Apple je až třetí

Výrobci smartphonů v minulém týdnu odhalili finanční výsledky za druhý kvartál letošního roku, a tak se analytické firmy pokouší z těchto čísel sestavit žebříček nejúspěšnějších mobilních značek za toto období. Z čísel, která zveřejnila agentura IDC vyplývá, že trh s mobilními telefony je na vzestupu a že silné značky se stávají ještě silnějšími.

Xiaomi postupuje na stříbrnou pozici, zlato nadále patří Samsungu

Podle IDC dodali výrobci do oběhu 313,2 milionu smartphonů, což je meziročně o 13,2 procenta více. Nejvíce vyrostla značka Xiaomi, a to o neskutečných 86,6 %, když na trh dodala 53,1 milionů smartphonů. Tento vzestup stačil na druhé místo, neboť první pozici udržel Samsung s 59 miliony dodaných smartphonů. Nutno však podotknout, že Samsung rostl nejméně z první pětky; pouze o 9,3 procent.

Společnost Dodávky Q2 2021

(v milionech) Q2 2021

Podíl na trhu Dodávky Q2 2020

(v milionech) Q2 2020

Podíl na trhu Roční změna Samsung 59,0 18,8% 54,0 19,5% +9,3% Xiaomi 53,1 16,9% 28,5 10,3% +86,6% Apple 44,2 14,1% 37,6 13,6% +17,8% Oppo 32,8 10,5% 24,0 8,7% +37,0% vivo 31,6 10,1% 23,7 8,6% +33,7% Ostatní 92,4 29,5% 109,0 39,4% -15,2% Celkem 313,2 100% 276,6 100% +13,2%

Xiaomi „vyšouplo“ ze stříbrné pozice Apple, který mezi dubnem a červnem letošního roku dodal 44,2 milionů smartphonů. Čtvrtá příčka patří značce Oppo, pátou pak okupuje Vivo, přičemž obě firmy překonaly metu 30 milionů dodaných smartphonů. Kdyby se brala v potaz čísla celého konglomerátu BBK Electronics, do kterého Oppo, Vivo a několik dalších značek patří, měli bychom před sebou poměrně jednoznačného vítěze. Agentura IDC do budoucna věští čínským značkám zvyšující se úspěch, což by mohlo což jistě v Samsungu a Apple neslyší rádi.

Kategorie „ostatní“ se podle IDC smrskla o 15,2 procenta na 92,4 milionů smartphonů, což znamená, že silní hráči posilují a ti slabší naopak klesají. A to do kategorie ostatní spadla i společnost Huawei, která se donedávna vyhřívala na čelních pozicích, ale americké sankce ji vystrnadily z žebříčku TOP 5.