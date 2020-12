Samsung Galaxy Z Flip je velké lákadlo. Nejprve zlevnil o 19 tisíc, teď dostal Android 11

Ačkoliv měla aktualizace na Android 11 (s nadstavbou One UI 3.0) pro smartphone Galaxy Z Flip podle původních plánů dorazit až v lednu roku 2021, vypadá to, že se ho dočkáme ještě do konce roku letošního. Podle prvních zpráv od uživatelů ve Švýcarsku už je k dispozici update firmwaru s číslem F707BXXU1CTL6, který kromě Androidu 11 přináší také nové bezpečnostní aktualizace a samozřejmě i tolik očekávané prostředí One UI 3.0.

Samsung Z Flip nyní láká také na velmi zajímavou cenu. Z původních 38 990 Kč u operátora O2 klesla až na 19 995 Kč. A i ostatní obchody své ceny upravily a nový Z Flip tak není problém pořídit do 25 000 Kč, což je za smartphone s ohebným displejem a nejnovějším Androidem 11 opravdu lákavá nabídka. Drasticky (o 15 000 Kč) mimochodem zlevnil i Samsung Galaxy S20 Ultra.