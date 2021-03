Samsung Galaxy Xcover 5 je oficiální! Kompaktní tank s 5,3″ displejem a vyměnitelnou baterii

Včerejší den byl velmi bohatý na nové smartphony. Své novinky představily čínské značky Realme a Redmi, ovšem pozadu nezůstal ani korejský Samsung. Ten světu ukázal dalšího pokračovatele své odolné řady Xcover s pořadovým číslem 5. A jedná se o pořádného obrněnce. Nicméně zas takové překvapení se nekoná, jelikož většina parametrů a několik tiskových snímků Xcoveru už v předchozích dnech uniklo.

Samsung Galaxy Xcover 5: titěrný displej a vyměnitelná baterie

Představená novinka je telefon stvořený do nepohody. Splňuje krytí IP68, stejně tak i vojenský standard MIL-STD810H. To znamená, že jej můžete potopit do hloubky 1 metru po dobu 30 minut, popřípadě jej vystavovat výkyvům teplot a nepředvídatelným pádům z výšky až 1,5 metru. O tom, že tento telefon něco vydrží, svědčí pogumované tělo s šokovými absorbéry v rozích.

Galaxy Xcover 5 je i přes svoji robustní konstrukci docela střízlík; má fyzické rozměry 147,1 × 71,6 × 9,2 mm. Svůj díl na tom nese displej, který má diagonálně pouze 5,3“. Překvapivě se jedná o LCD panel, který příliš neoslní nízkým HD+ rozlišením.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Xcover 5 Systém: Android 11 Rozměry: 147,1 x 71,6 x 9,2 mm , Hmotnost: bude upřesněno Čipset: Exynos 850, octa-core, 4x 2,0 GHz Cortex-A55, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 4 GB , Interní paměť: 64 GB , Pam. karta: Displej: TFT LCD, 5,3", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 16 Mpx, f/1.8, PDAF Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 5 Mpx, f/2.2, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 3000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Čtečku otisků prstů byste na tomto zařízení hledali marně, biometrickou autentizaci zajišťuje 5Mpx kamerka na přední straně. Červeně ohraničené tlačítko na straně pravé totiž neumí číst otisky, ale jedná se o univerzální tlačítko Xcover Key pro vyvolání různých akcí – spuštění vysílačky, popř. libovolné aplikace.

Srdcem Galaxy Xcover 5 je čipset Exynos 850, který se opírá o 4 GB RAM. Pro ukládání dat slouží interní paměť o kapacitě 64 GB, o podpoře paměťových karet se výrobce nezmiňuje. Hlavní fotoaparát má překvapivě pouze jednu čočku, za kterou se ukrývá 16Mpx snímač. Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou 3 000 mAh, který lze uživatelsky vyměnit. To je ve světě dnešních smartphonů poměrně velká rarita.

O nabíjení baterie se postará buď USB-C port, nebo dvojice pinů na spodní straně, pro které Samsung dodává speciální nabíjecí kolébku. Telefon bude k dispozici s jedním nebo dvěma sloty na SIM, a nechybí mu ani podpora mobilních plateb skrze NFC.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Xcover 5 se začne prodávat v příštích týdnech na několika trzích včetně Evropy, kde je jeho cena stanovena na 290 eur (asi 7 600 korun). O dostupnosti na našem trhu zatím nemáme žádné informace.