Samsung Galaxy Watch 3 pózují na první fotografii. Známe i část výbavy

Samsung se pomalu připravuje na premiérů nových produktů pro druhou polovinu letošního roku a rozhodně se nebude držet při zemi. Premiéru si postupně odbydou nové vlajkové smartphony z řad Galaxy Note a Fold, tablety Galaxy Tab S7, fazolovitá bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live a v neposlední řadě i hodinky Galaxy Watch 3. O těch se v posledních dnech objevila spousta nových informací, tak si je pojďme shrnout.

Díky serveru SamMobile víme, že Galaxy Watch 3 dorazí ve dvou velikostech – model s označení SM-R840 bude mít diametr 41 mm, varianta SM-R850 pak 45 mm. První model má disponovat 1,2“ displejem, druhý dostane 1,4“ zobrazovač, v obou případech typu AMOLED. Displeje budou kryté sklíčky Gorilla Glass DX, zatímco samotné tělo hodinek bude vyrobeno buď z nerezové oceli, nebo z titanu. Těšit se můžeme na odolnost s krytím IP68 a MIL-STD-810G.

Po krátké pauze u modelů Galaxy Watch Active 1 a 2 se do hry vrátí mechanicky otočná luneta, která v ovládání doplní dotykovou vrstvu displeje. Obrázky z korejské certifikace navíc ještě ukazují přítomnost dvou fyzických tlačítek na pravé straně.

Z hlediska vnitřní hardwarové výbavy lze očekávat čipset vlastní výroby, který doprovodí 1 GB RAM a 8GB úložiště. Hodinky budou prošpikovány spoustou senzorů, stejně jako u Galaxy Watch Active se můžeme těšit na osm fotodiod pro měření krevního tlaku a EKG, ovšem využití této funkce se bude lišit podle konkrétních trhů na základě získání certifikací od patřičných zdravotních úřadů. Ve výbavě dále můžeme očekávat GPS, NFC a variantně i podporu LTE.

The health sensors on the schematic are a 1:1 match to the Galaxy Watch Active2. If I were a betting man, I'd expect the same HRM with the 8 photodiodes. The back panel is almost exactly the same as the Watch Active2, actually. I wouldn't doubt that they are re-using internals. pic.twitter.com/yZne8meyn3

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 16, 2020