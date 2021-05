Samsung Galaxy S22 dostane revoluční fotoaparát. Bude umět plynulý zoom

Pokud chcete mít v telefonu univerzální fotoaparát, musíte se koukat po modelech s minimálně třemi čočkami – základní, širokoúhlou a s teleobjektivem. Ty úplně nejlepší fotomobily mají dokonce teleobjektivy dva pro různou úroveň přiblížení, bohužel ani v tomto případě se nedá hovořit o plnohodnotném zoomu, neboť se stále jedná o kamery s fixními ohnisky a veškeré mezihodnoty jsou řešené digitálně. Samsung ale zjevně chystá v této oblasti zásadní změnu.

Galaxy S22 dostane fotoaparát s plynulým zoomem

Podle informátora Ice Universe by mohl chystaný smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra přinést zoomovací fotoaparát s pohyblivými čočkami a proměnlivým ohniskem. Mělo by se jednat o periskopickou kameru zabudovanou uvnitř těla telefonu s pohyblivými vnitřními optickými členy; díky tomuto řešení by se z těla telefonu nevysouval žádný objektiv. Snímky pořízené tímto fotoaparátem by měly mít vždy špičkovou kvalitu bez ohledu na zvolené úrovni přiblížení. Vývoj tohoto fotomodulu má probíhat přímo ve vývojových centrech Samsungu, a to ve spolupráci několika divizí.

Nutno podotknout, že zoomovací periskopický teleobjektiv s pohyblivou optikou už jsme ve smartphonech viděli několikrát, poprvé jej měl ASUS Zenfone 3 Zoom z roku 2017, naposledy jsme jej viděli u Sony Xperie 1 III. Otázkou je, jaký rozsah přiblížení Samsung u svého teleobjektivu nabídne.

Zoomovací kamerka ale nemá být jedinou technologickou novinkou Galaxy S22 Ultra, podle Ice Universe se můžeme těšit i na další vychytávky. Jednou z nich má být poddisplejová selfie kamerka, se kterou se ale setkáme už za měsíc v ohebném Galaxy Z Fold 3. Těšit se prý také můžeme na dlouze spekulovaný čipset Exynos doplněný o grafický čip od AMD. Zkrátka, Samsung Galaxy S22 Ultra bude opravdu nadupaný telefon.