Samsung Galaxy S21 Ultra dostává novou aplikaci pro profesionální fotografy

Samsung Galaxy S21 Ultra je jedním z nejlepších fotomobilů loňského roku. Samsung u něj vsází nejen na univerzální sestavu kamer, ale také na působivou práci softwaru a umělé inteligence, s jejichž pomocí lze vytvořit skutečně působivé snímky. Pokud však toužíte po věrných fotografiích, které si posléze doupravíte podle svého, má pro vás Samsung aplikaci Expert RAW.

Aplikace Expert RAW je exkluzivní pouze pro smartphone Galaxy S21 Ultra a poskytuje uživateli naprostou svobodu v nastavování jednotlivých parametrů fotoaparátu – nastavit si můžete ISO, rychlost závěrky, HDR, osvětlení, manuální ostření, vyvážení bílé a několik dalších položek včetně náhledu na histogram.

Aplikace ukládá soubory do 16bitového RAW DNG souboru, což vám dává nekonečné možnosti v postprodukci. Aplikace umí pracovat se všemi snímači telefonu, a pokud máte fotografické cítění, můžete ze svého telefonu „vymáčknout“ mnohem lepší výsledky než s výchozí fotoaplikací. Musíte jen překousnout větší soubory, jejichž velikost hravě přesáhne 20 MB.

I'm glad to see Samsung officially show expert raw, which is Samsung's best software in 2021.

— Ice universe (@UniverseIce) January 19, 2022