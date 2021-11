Samsung Galaxy S21 FE zřejmě dorazí pouze do Evropy. Benchmark odhaluje jeho výbavu

Bude, nebo nebude? Smartphone Samsung Galaxy S21 FE je hotový již nějakou dobu, avšak ani sám Samsung ještě donedávna nevěděl, zda jej vůbec pošle do světa. Původně měl dorazit už na začátek školního roku, Samsung na něj dokonce lákal na sociálních sítích, ale k premiéře nakonec nedošlo. Nyní se rýsuje nové datum odhalení.

Galaxy S21 FE: premiéra na CES a omezená dostupnost

Podle několika nezávislých zdrojů by měl být Samsung Galaxy S21 FE představen 4. ledna v předvečer veletrhu CES v Las Vegas; do prodeje pak má jít 11. ledna.

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak… EXCLUSIVE 👀

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022 Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022 🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs — Jon Prosser (@jon_prosser) November 6, 2021

I přes americkou premiéru si zřejmě za velkou louží tento telefon příliš neužijí, mluví se totiž o tom, že bude dostupný pouze v Evropě.

"Galaxy S21 FE will reportedly be sold in Europe only" So FE now stands for "For Europe." — Paul Thurrott (@thurrott) November 9, 2021

Viníkem je bezpochyby polovodičová krize, kvůli které musí Samsung šetřit čipy do jiných, „důležitějších“ modelů, například do svých ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 3 a Flip 3. Tyto telefony pohání čipset Qualcomm Snapdragon 888, ovšem ten se pravděpodobně do Galaxy S21 FE vůbec nedostane. Minimálně v benchmarcích tento telefon s kódovým označením SM-G990E běží pouze a jen pod taktovkou Exynosu 2100, který pohání evropské varianty ostatních modelů řady Galaxy S21.

Galaxy S21 FE by měl dále do výbavy dostat 8 GB RAM, 128 nebo 256GB úložiště, 6,4“ AMOLED displej a trojitý fotoaparát na zádech. Chybět nemá ani voděodolnost a podpora bezdrátového nabíjení.