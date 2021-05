Samsung Galaxy S21 FE: kdy bude představen a v jakých dorazí barvách?

Fanouškovská edice smartphonu Samsung Galaxy S20 zaznamenala velký úspěch, a tak se nelze divit, že korejský výrobce hodlá na jeho úspěch letos navázat. Podle obvykle spolehlivého informátora Rosse Younga je start její produkce naplánován na červenec letošního roku, což znamená, že k jejímu představení by mohlo dojít v srpnu nebo září.

Also starting production in July is the S21 FE. Colors been published yet?

— Ross Young (@DSCCRoss) May 3, 2021