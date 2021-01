Samsung Galaxy S21 a S21+ lákají na nový design, skvělé foťáky a špičkový výkon

Samsung si s premiérou letošních vlajkových smartphonů řádně pospíšil. Zatímco v minulých letech byly nové telefony tady Galaxy S představovány v únoru nebo v březnu (Galaxy S3 dokonce až v květnu), letos to technologický gigant stihl v polovině ledna. Nezastavila jej ani pandemie koronaviru, kvůli které musel například Apple odložit premiéru svých posledních iPhonů. Stejně jako loni jsme se od Samsungu dočkali tří modelů – Galaxy S21, S21+ a vrcholového Galaxy S21 Ultra, o kterém se více informací dozvíte v samostatném článku. V tomto článku si představíme první dva jmenované.

nový design u řady Galaxy S21 se povedl, fialová barevná varianta vypadá neskutečně dobře

nechybí voděodolnost; tělo je parádně tenké a rámečky kolem displeje minimální

ceny jsou letos nižší, než tomu bylo loni při startu řady Galaxy S20, k předobjednávkám získáte dárky v hodnotě 5 400 Kč

Samsung Galaxy S21 a S21+: ve znamení designových změn

Málo platné, smartphony jsou si v posledních letech podobné jako vejce vejci, a mnohdy na první pohled ani nepoznáte, se kterou značkou máte tu čest. Samsungu se přesto podařilo učinit smartphony řady Galaxy S21 jasně rozpoznatelnými, a to díky netradičně řešenému modulu fotoaparátu.

Zatímco u drtivé většiny smartphonů je fotomodul separátním prvkem vystupujícím ze zad, u řady Galaxy S21 vystupuje z levého horního rohu a je přímou součástí kovového rámečku. Toto řešení nejen, že dobře vypadá, ale mělo by přinést i větší odolnost při náhodném pádu. Signifikantní je také netradiční zaoblení dvou protilehlých rohů jinak obdélníkového modulu.

Menší Galaxy S21 má fyzické rozměry 151,7 × 71,2 × 7,9 mm a hmotnost 171 gramů, nabízen bude v šedé, bílé, růžové a fialové barvě. Větší Galaxy S21+ má rozměry 161,4 × 75,6 × 7,8 mm, váží 202 gramů a seženete jej ve stříbrné, fialové a černé. Proč se barvy mezi oběma modely liší? Protože Samsung Galaxy S21+ má záda ze skla, zatímco menší Galaxy S21 pouze z plastu, kterému Samsung říká vznešeně Glasstic. Alespoň, že v obou případech je zajištěno krytí podle normy IP68.

Vlajkové smartphony do Samsungu se vždy pyšnily kvalitními displeji, a ani letošní řada nedělá výjimky. Menší Galaxy S21 dostal do vínku 6,2“ zobrazovač, větší Galaxy S21+ má 6,7“ panel. V obou případech se jedná o plochý panel typu Dynamic AMOLED 2X s Full HD+ rozlišením, variabilní obnovovací frekvencí 60 – 120 Hz, maximálním jasem 1 300 nitů a podporou režimu Always On. Na rozdíl od nejvyšší varianty Galaxy S21 Ultra není podporován stylus S Pen.

Klasika, teleobjektiv a širokáč

Do displeje je rovněž zabudována ultrazvuková čtečka otisků prstů, která je 1,7× větší než u minulé generace. V „průstřelu“ nahoře uprostřed pak najdeme 10Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2. Hlavní fotoaparát tvoří tři kamerky s následující konfigurací:

Hlavní 12Mpx snímač s optickou stabilizací a světelností f/1.8

Širokoúhlá kamera s rozlišením 12 Mpx, úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

Teleobjektiv s 3× hybridním zoomem, rozlišením 64Mpx a optickou stabilizací

Galaxy S21 | S21 Plus: Unveiling | Samsung

Watch this video on YouTube

Jako kamera zvládají telefony řady Galaxy S21 zaznamenávat 8K video při 30 fps, 4K video při 30/60 fps nebo Full HD při 30/60/120 fps. Zvolit můžete i záznam ultrazpomalených záběrů v HD rozlišením při 960 snímcích za vteřinu.

Samsung zapracoval i na softwaru. Novinkou je například funkce, kdy si můžete při natáčení videa simultánně přepínat mezi jednotlivými kamerami, popřípadě v rámci nové funkce Pohled režiséra natáčet zároveň přední i zadní kamerou. Funkce Single Take nově umí zvýrazňovat momenty automatickým zpomalením některých záběrů, u portrétních snímků lze zase díky umělé inteligenci doplňovat různé efekty, filtry nebo upravovat osvětlení. Spoustu zábavy si užijete i po pořízení požadovaných záznamů, při přehrávání videí ve vysokém rozlišení lze například z videa „típat“ jednotlivé fotografie.

Pod taktovkou nového Exynosu

Ke všem těmto náročným činnostem je pochopitelně zapotřebí výkonný hardware. Samsung letošní vlajkové modely osadil 5nm Exynos 2100, který má dát zapomenout na nepříliš povedený loňský model Exynos 990. Samsung u letošní generace slibuje až o 30 procent rychlejší procesorovou jednotku, o 35 procent rychlejší grafiku a 2× výkonnější umělou inteligenci. Kromě toho má čipset v sobě integrovaný 5G modem. Pokud se chcete dozvědět o Exynosu 2100 více, odkážeme vás na náš dva dny starý článek, který se novému čipsetu dopodrobna věnuje.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21 Systém: Android 11 Rozměry: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm , Hmotnost: 171 gramů Čipset: Samsung Exynos 2100, octa-core, 1x 2,9 GHz Cortex-X1, 3x 2,80 GHz Cortex-A78, 4x 2.2 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,2", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, 28mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x bezztrátový zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1/2.55, 1.4µm, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 4K video, Auto-HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Oba telefony budou nabízeny ve variantách 8+128/256 GB, výběr kapacity nutno pečlivě zvážit hned před nákupem, neboť slot na microSD kartu se tentokráte do telefonů nevešel. Stejně tak nenajdete sluchátkový jack, jediné kabelové spojení se světem obstarává port USB-C. Ten zároveň slouží k dobíjení akumulátoru s kapacitou 4 000, resp. 4 800 mAh s maximálním výkonem 25 Wattů. Nabíječku si ale budete muset obstarat sami, v balení totiž z enviromentálních důvodů chybí.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21+ Systém: Android 11 Rozměry: 161,4 x 75,6 x 7,8 mm , Hmotnost: 202 gramů Čipset: Samsung Exynos 2100, octa-core, 1x 2,9 GHz Cortex-X1, 3x 2,80 GHz Cortex-A78, 4x 2,2 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, 28mm, 1/1.72", 0.8µm, 3x bezztrátový zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4µm, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 4K video, Auto-HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4800 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Pokud již žijete v době bezdrátové, tak vás potěší přítomnost cívky pro bezdrátové nabíjení s podporovaným výkonem 25 Wattů. Nechybí ani reverzní bezdrátové nabíjení drobného příslušenství s výkonem až 15 Wattů. Příkladná je i ostatní bezdrátová konektivita zahrnující Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC a již zmíněné 5G. Do telefonu lze vsunout dvojici nanoSIM, podporován je i standard eSIM.

Tip: porovnání specifikací Samsungu Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra najdete zde

Samsung Galaxy S21 a S21+ běží pod taktovkou operačního systému Android 11 zahaleného do nadstavby OneUI 3.1. Ta systém obohacuje o spoustu funkcí, jako je například bezpečnostní vrstva Knox, počítačový režim DeX, optimizátor výdrže akumulátoru nebo službu Samsung Find umožňující rychlé vyhledávání dalších produktů Samsung Galaxy, jako například bezdrátová sluchátka, hodinky či nově představenou klíčenku Smart Tag. K vyhledávání slouží technologie Bluetooh 5.0 a UWB, bohužel druhou jmenovanou položku najdete pouze u Galaxy S21+.

Cena a dostupnost

Smartphony Samsung Galaxy S21 a S21+ půjdou do prodeje 29. ledna, přičemž již dnes startují předobjednávky. Ceny jsou následující:

Model Paměť Cena včetně DPH Samsung Galaxy S21 8/128 GB 22 499 Kč Samsung Galaxy S21 8/256 GB 23 999 Kč Samsung Galaxy S21+ 8/128 GB 27 999 Kč Samsung Galaxy S21+ 8/256 GB 29 499 Kč

Pokud si jeden z telefonů předobjednáte do 28. ledna, dostanete od Samsungu zdarma sluchátka Galaxy Buds Live a přívěšek Smart Tag s souhrnné hodnotě 5 398 korun zdarma. Pro využití této akce je nutná registrace telefonu na stránkách www.samsung-bonus.eu, nabídka však platí pouze do vyčerpání zásob.

Nejvýhodnější přechod na Galaxy S21? V souvislosti s právě představenými novinkami náš partner Mobil Pohotovost nabízí novou službu pro bezkonkurenčně nejvýhodnější přechod ze stávajícího telefonu na nový Samsung Galaxy S21. Upgradovat můžete prakticky z jakéhokoli smartphonu. Například při přechodu z loňského Galaxy S20 vás nový Galaxy S21 vyjde jen na 399 Kč měsíčně. Podrobnější informace se dozvíte na mp.cz/galaxys21.

Kompletní přehled českých cen a předobjednávkových bonusů pro další modely řady Galaxy S21 najdete v tomto samostatném článku.