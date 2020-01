Samsung Galaxy S20 využije 64Mpx fotoaparát jinak, než je dnes obvyklé

Už jen dva týdny nás dělí od odhalení nových vlajkových Samsungů. Řada Galaxy S20 bude chtít oslnit schopnostmi fotoaparátů, byť hlavní fotoaparát s rozlišením 108Mpx a periskopickou přibližovací kamerku dostane pouze model S20 Ultra. Základní varianty Galaxy S20 a S20+ budou mít papírově chudší fotovýbavu.

Hlavní snímač u Galaxy S20 a S20+ bude mít rozlišení „pouze“ 12 megapixelů, přitom kamerka pro přiblížení scény bude disponovat rozlišením 64 megapixelů. Běžné současné smartphony využívají vysokého rozlišení fotoaparátů k aplikaci filtru Quad Bayer, který sloučí informace ze čtyř sousedních pixelů do jednoho, což vede ke kvalitnějším snímkům, Samsung ale tento snímač využije jiným způsobem.

The telephoto sensor S5KGW2 of the S20 / S20+ is a special pure 64MP camera. It cannot be 4 in 1 combined into 16MP. It will be used for pixel cropping zoom and 8K video.

— Ice universe (@UniverseIce) January 29, 2020