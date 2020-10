Samsung Galaxy S20: veřejný beta test Androidu 11 a One UI 3.0 začíná

Google v minulém měsíci uvolnil finální verzi systému Android 11 a okamžitě ji vypustil na své stávající smartphony rodiny Pixel. U ostatních značek tento proces trvá o něco déle, někteří výrobci alespoň zveřejnili testovací verze. Mezi ně se zařadil i korejský Samsung, byť v jeho případě mohli Android 11 testovat pouze vývojáři vlastnící smartphony jarní vlajkové řady Galaxy S20. Nyní se proces testování posunul o krůček dále a korejský gigant zahájil veřejný beta test.

Bohužel testování Androidu 11 (a prostředí One UI 3.0) na telefonech Samsung stále není záležitost pro každého, v první vlně se dočkali pouze korejští účastníci programu Samsung Members, počet testujících je navíc dosti omezen. V následujících týdnech by měl být beta program rozšířen do dalších zemí, jmenovitě do Spojených států, Německa, Polska, Indie, Spojeného království a několika dalších.

Očekává se, že Samsung také rozšíří počet podporovaných smartphonů o řadu Galaxy Note 20. Je také velice pravděpodobné, že neoficiální cestou si testovací verze budou moci stáhnout i uživatelé z dalších zemí. Jakmile se testovací ROM objeví na Xda-developers, budeme vás o tom informovat.

Oživeno 7.10. 10:11

Beta verzi Androidu 11 dostávají i majitelé smartphonů Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra v USA, telefony však musí pocházet od operátora T-Mobile.