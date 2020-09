Samsung Galaxy S20 FE cílí na fanoušky. Má Snapdragon 865, ale chybí mu 3,5mm audio

Pokud chcete na výrobě smartphonů vydělávat, musíte se soustředit především na špičkové telefony z vyšších cenových pater. To si plně uvědomuje korejský Samsung, který nás letos zásobuje jedním vybavenějším telefonem za druhým. Jarní vlajkovou řadu Galaxy S20 tvořily hned tři smartphony, letní Galaxy Note 20 dva modely, a k tomu ještě musíme připočítat dvě velmi dobře vybavené „skládačky“ Galaxy Z Flip a Z Fold 2.

Aby těch vlajek nebylo málo, rozhodl se Samsung rozšířit jarní řadu Galaxy S20 o ještě jeden model, který nazval Fan Edition. Proč tento název? Korejci se údajně ptali fanoušků značky, co by chtěli na řadě S20 vylepšit, a tyto nápady pak doručili do právě představené novinky. Nutno podotknout, že někde se vylepšovalo, někde se naopak ořezávalo. Fan Edition ale přeci jen zní vznešeněji než přídomek „Lite“, který korejský gigant zvolil u dodatečného modelu loňské řady Galaxy S10.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Fanouškovská edice Galaxy S20 velikostně zapadá mezi modely S20 a S20+ – telefon má 6,5“ displej a fyzické rozměry 159,8 × 74,5 × 8,4 mm. Hmotnost se zastavila na 193 gramech, deklarována je odolnost IP68. V designu Samsung nevymýšlel žádné novoty, čelní stranu vyplňuje protáhlý displej s otvorem pro selfie kamerku nahoře uprostřed, zadní straně pak dominuje vystouplý fotomodul pro fotoaparáty v levém horním rohu. Záda jsou bohužel pouze polykarbonátová, jejich velkým lákadlem především pro mladší generaci bude výběr z šesti zajímavých barevných variant.

Snahu uspořit zaznamenáte hned při pohledu na displej. Zobrazovač není na bocích zakřivený (což někteří mohou brát jako plus) a okolní rámečky jsou o něco širší. Samsung u displeje použil technologii Super AMOLED (namísto novější Dynamic AMOLED) a snížil rozlišení na Full HD+. Alespoň že zůstala obnovovací frekvence 120 Hz. Do displeje je integrovaná čtečka otisků prstů, pouze však její optická verze. Potěší zmenšení otvoru pro selfie kamerku, kterou v tomto případě tvoří 32Mpx snímač překrytý optikou o světelnosti f/2.2.

Hlavní fotoaparát na zadní straně je situován do černého obdélníku se zaoblenými rohy, najdeme v něm tři samostatné kamerky a LED diodu. Konfigurace je následující:

12Mpx fotoaparát s optickou stabilizací a světelností f/1.8

12Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.2 a úhlem záběru 123°

8Mpx teleobjektiv s 3× optickým (30× digitálním) přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4

Samsung pro hlavní snímač použil fotočip o velikosti 1/1.76“ (každý Pixel má fyzickou velikost 1,8 mikronu), což má zajistit detailní a prosvětlené fotografie i za zhoršených světelných podmínek. Samozřejmostí jsou funkce známé z vlajkových lodí – Single Take, superstabilizované video, přepínání mezi přední a zadní kamerou během záznamu, noční časosběr apod.

Snapdragon 865 nebo Exynos 990? Můžete si vybrat

Samsung Galaxy S20 FE bude existovat ve dvou variantách – s podporou sítí 5G (sub-6 i mmWave) s čipsetem Qualcomm Snapdragon 865, nebo bez ní s čipsetem Exynos 990. V obou případech bude čipset doplněn o 6 GB RAM typu LPDDR5 a 128GB úložiště typu UFS 3.0 s možností rozšíření paměťovou kartou. Bezdrátovou konektivitu dále zajistí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 a NFC, kabelem připojíte pouze USB-C příslušenství, neboť sluchátkový jack chybí.

Telefon ve svých útrobách ukrývá akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, který lze dobíjet dvěma způsoby:

Kabelem s výkonem až 25 Wattů (50 procent za 30 minut)

Bezdrátově s výkonem 15 Wattů s možností bezdrátového sdílení energie pro další zařízení

V balení s telefonem se bohužel nachází pouze 15W adaptér.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20 FE Systém: Android 10 Rozměry: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm , Hmotnost: 190 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.0, 73mm, 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0", 1.12µm, širokoúhlý , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.0, 26mm, 1/2.74", 0.8µm, AF, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy S20 FE půjde do prodeje v šesti barvách – modré, červené, fialové, zelené, bílé a oranžové. Verze bez LTE konektivity bude na volném trhu dostupná ve všech barvách, 5G variantu koupíte pouze u operátorů O2 (v modré) a Vodafone (v červené a bílé).

Telefon bude v prodeji 2. října, přičemž již dnes začínají předobjednávky. 4G varianta přijde na 16 999 korun (na Slovensku 649 EUR), 5G model bude stát 19 999 korun (749 EUR). Předobjednat si jej můžete například u našeho partnera MP.cz.

Pokud využijete předobjednávek, dostanete zdarma buď chytrý náramek Galaxy Fit2, nebo herní ovladač MOGA XP6-X s 3měsíčním členstvím Microsoft Xbox Game Pass.