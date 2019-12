Samsung Galaxy S11 dostane zoomovací kamerku s rekordním rozlišením

Jestli má připravovaná řada smartphonů Samsung Galaxy S11 něčím zaujmout, tak jsou to fotoaparáty. V tomto týdnu jsme pro vás připravili souhrnný článek o dosud známých skutečnostech týkajících se kamer Galaxy S11, nyní můžeme díky spolehlivému informátorovi Ice Universe přihodit další dílek do skládačky.

Telefony z řady Galaxy S11 dostanou po vzoru Huawei P30 Pro periskopickou „zoomovací“ kameru, která bude údajně schopná až 5násobného optického přiblížení bez ztráty kvality. Podle Ice Universe bude postavena na 48Mpx snímači, což je u tohoto typu fotoaparátu rekordní hodnota. Tato informace tak zřejmě potvrzuje předchozí spekulace, podle nichž by měl Galaxy S11 umět až 100× hybridní přiblížení, kdy se o část postará hardware, a zbytek způsobí výřez ze snímku s vysokým rozlišením.

Samsung will lead the high-pixel telephoto lens, and the telephoto cameras of the S11e, S11, and S11 + are not less than 48MP.

— Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019