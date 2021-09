Samsung Galaxy Note žije. Představen by mohl být v příštím roce

Srpnové tiskovky Samsung Unpacked donedávna patřily modelové řadě Galaxy Note, v letošním roce však korejský gigant věnoval tento letní termín ohebným smartphonům Galaxy Z Fold 3 a Flip 3. Podle některých hlasů to znamená, že řada Galaxy Note definitivně končí, avšak nyní se objevila jiskřička naděje.

O tom, že řada Galaxy Note končí, se rojí čím dál víc spekulací. Indicií k této domněnce je několik – Samsung přidal podporu stylusu S Pen do jiných modelových řad a v minulém týdnu na Galaxy Note neobnovil ochrannou známku. Jenže nyní přišel obvykle dobře obeznámený informátor IceUniverse se zprávou, že se v dodavatelských řetězcích hnuly ledy.

someone in the supply chain has seen evidence of the existence of the next generation Galaxy Note.

— Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2021