Samsung Galaxy A53 odhalil klíčové parametry, známe i výkon čipsetu

Korejský gigant Samsung má ve střední třídě rozhodně co nabídnout. Jeho model Galaxy A52s patří ve své cenové kategorii mezi to nejlepší, což ovšem neznamená, že v Soulu nemyslí na budoucnost. V benchmarku Geekbench se objevil tajemný smartphone s kódovým označením SM-A536U, který by mohl být jeho nástupce s názvem Samsung Galaxy A53 5G.

Benchmark odhalil přítomnost osmijádrového čipsetu Exynos 1200 (známého pod kódovým označením s5e8825), který má dvě výkonná jádra taktovaná na 2,4 GHz a zbývající na 2 GHz.

Chybět nebude ani grafika Mali-G68, 6 GB RAM či operační systém Android 12. Výsledek benchmarku je poté 690 bodů na jednom jádru a 1846 bodů na více jádrech.

Samsung Galaxy A53 5G bude důstojným nástupcem

Z dřívějších úniků také víme o AMOLED displeji s obnovovací frekvencí 120 Hz, podpoře sítí 5. generace a čtveřici fotoaparátů na zadní straně, z nichž ten hlavní dostane rozlišení 64 Mpx. S čím se naopak budeme muset pravděpodobně rozloučit, je 3,5mm audio konektor. Předpokládá se, že Samsung Galaxy A53 5G bude představen okolo března příštího roku.