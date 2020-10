Samsung Electronics je pátou nejhodnotnější značkou a nejlepším zaměstnavatelem na světě

Společnost Samsung Electronics s aktuální a dosud největší hodnotou svojí značky 62,3 miliardy dolarů obsadila pátou příčku v žebříčku Best Global Brands 2020, který sestavila globální poradenská společnost Interbrand, specializovaná na oblast firemních značek. Samsung byl zároveň vyhlášen nejlepším globálním zaměstnavatelem v žebříčku The Worlds Best Employers 2020, který každoročně sestavuje magazín Forbes. Umístil se tak před společnostmi Amazon, IBM či Microsoft.

Navzdory náročnému podnikatelskému prostředí, které v roce 2020 přinesl firmám na celém světě COVID-19, zaznamenala společnost Samsung 2% nárůst hodnoty značky z 61,1 miliardy dolarů v roce 2019 na letošních 62,3 miliardy dolarů. Postoupila tak během tří let do první světové pětky poté, co se dostala na šesté místo v seznamu Best Global Brands 2017.

Nejlepší globální zaměstnavatel

Vůbec poprvé pak Samsung slaví vítězství v žebříčku nejlepších globálních zaměstnavatelů, který čtvrtým rokem sestavuje americký magazín Forbes. Letos poprvé redakce využila strategického partnerství s výzkumnou agenturu Statista, která oslovila na 160 tisíc zaměstnanců pracujících na celý nebo částečný úvazek pro nadnárodní koncerny v 58 zemích světa.

Průzkum probíhal od června do července 2020 a zahrnuje 750 nadnárodních společností. Samsung v žebříčku The Worlds Best Employers 2020 předstihl společnosti zvučných jmen jako je Apple, IBM, Microsoft, LG, ale i Siemens, Cisco Systems, Volvo, Nike či Adidas.

Skok ze 43. pozice v roce 2000 na letošní pátou příčku

Společnost Samsung zaznamenává stálý růst hodnoty značky již od roku 2000, kdy vyšel první přehled Interbrand Best Global Brands, ve kterém začínala na 43. pozici. Od postupu do první desítky na 9. pozici v roce 2012 dále posilovala a dosáhla 6. místa v roce 2017 a 5. místa v roce 2020.

Vzestup společnosti Samsung v seznamu 100 nejcennějších značek světa podle hodnocení společnosti Interbrand byl podpořen neustálým zaváděním inovativních produktů a uskutečňováním rozsáhlých marketingových aktivit na globální scéně.

Best Global Brands 2020 The Worlds Best Employers 2020 Společnost Hodnota značky Společnost Centrála 1. Apple 322,999 mld. USD Samsung Jižní Korea 2. Amazon 200,677 mld. USD Amazon USA 3. Microsoft 166,01 mld. USD IBM USA 4. Google 165,444 mld. USD Microsoft USA 5. Samsung 62,289 mld. USD LG Jižní Korea 6. Coca-Cola 56,894 mld. USD Apple USA 7. Toyota 51,595 mld. USD Adobe USA 8. Mercedes-Benz 49,268 mld. USD Alphabet USA 9. McDonald´s 42,816 mld. USD Siemens Německo 10. Disney 40,773 mld. USD Bosch Německo

Ke zvýšení hodnoty značky Samsung přispěla i její péče o udržitelnost ve všech oblastech podnikání, o čemž svědčí mimo jiné ekologické obaly na televizory a pouzdra smartphonů z recyklovaných materiálů. Mezi hlavní faktory, které podpořily postup společnosti do TOP 5, patřila především trvalá snaha o provádění inovací navzdory problémům způsobeným COVID-19. Velkou roli v globálním měřítku sehrál i aktivity společenské yodpovědnosti firem (CSR).

Interbrand stanoví hodnotu značky podniků na základě komplexní analýzy mnoha faktorů, včetně finanční výkonnosti, vlivu značky na nákup a konkurenceschopnosti značky.