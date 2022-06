Samsung dostal mastnou pokutu. V reklamách uváděl zavádějící informace

Odolnost vůči vodě je jedna z vlastností, kterou nabízí nejeden kus elektroniky vyšší třídy, a pro mnohé jde o zásadní informaci. Rozdíly jsou značné: některá zařízení zvládnou i kompletní ponoření pod hladinu, jiná může poškodit i drobné pocákání. O těchto důležitých detailech se většinou výrobci i prodejci snaží dostatečně informovat. Samsung Australia však v tomto ohledu v uplynulých letech výrazně chyboval.

Mezi lety 2016 a 2018 vypustila australská pobočka korejského výrobce sérii devíti reklam na svých sociálních sítích i e-shopech, které ukazovaly smartphony Galaxy S7, S7 Edge, A5 (2017), A7 (2017), S8, S8 Plus a Note 8 v prostředí bazénů a mořské vody. Ačkoliv krytí IP68 umožňuje ponoření do maximální hloubky 1,5 metru až po dobu třiceti minut, platí to jen pro sladkou vodu. Voda na zmíněných místech však obsahuje množství látek, které způsobují korozi. Taktéž při nabíjení vlhkého telefonu hrozí v tomto případě větší nebezpečí.

Zmíněných modelů se v Austrálii prodalo asi 3,1 milionu, takže se určitě našla hrstka lidí, kteří chtěli schopnosti svých zařízení vyzkoušet podle internetové reklamy. Mnozí poté narazili na problémy nebo dokonce úplnou nefunkčnost svých telefonů.

Australský Samsung za tyto zavádějící marketingové praktiky dostal pokutu ve výši 9,6 milionu dolarů, což je asi 220 milionů korun. Zatím není zřejmé, že by podobné problémy musel korejský výrobce řešit i v dalších zemích. Do budoucna to ale není vyloučeno.