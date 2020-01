Samsung chystá novou generaci Galaxy Watch. Dočkáme se příští měsíc?

Je to už více než rok, co světlo světa spatřily chytré hodinky Samsung Galaxy Watch. Mnohými je právě tento model opěvován za odlišný přístup k hodinkám tohoto typu, a to především kvůli fyzicky otočné lunetě. Ta sloužila k pohybu v prostředí a mnohé uspokojila také cvaknutím při přechodu a pocitu kvalitního zpracování. Nyní, na začátku roku 2020, se na internet dostaly zvěsti, že Samsung chystá nového nástupce s fyzickou lunetou.

V průběhu minulého roku jsme se od jihokorejského výrobce dočkali jiných chytrých hodinek. Oblíbený model Galaxy Watch Active 2 otočnou lunetu velmi povedeně simuloval. Chystaný kousek s kódovým označením SM-R840 by se na pultech obchodů mohl objevit jako Galaxy Watch 2.





V případě, že se bude skutečně jednat o plnohodnotného nástupce ikonického modelu s otočnou lunetou, měly by nabízet kapacitu baterie 330 mAh. To jsou velmi strohé informace, ale jako nejpravděpodobnější termín pro představení se zatím jeví přelom léta a podzimu. To většinou Samsung představuje řadu Galaxy Note a je tedy možné, že si na pokračovatele do té doby budeme muset nechat zajít chuť. Nebo nás 11. února v San Franciscu po boku řady Galaxy S20 a ohebného Galaxy Z Flip Samsung překvapí novými hodinkami.