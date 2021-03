Samsung, Apple, Xiaomi nebo…? Hledáme nejoblíbenějšího výrobce telefonů

Firem, které vyrábějí chytré telefony, je požehnaně. Spočítat všechny značky působící na našem trhu by jistě nebyl problém, nicméně jakmile bychom chtěli sečíst všechny výrobce světa, byl by to takřka nadlidský úkol. Takový čínský a indický trh doslova přetéká lokálními výrobci a i Evropě najdeme společnosti, které se na první pohled tváří, že telefony vyrábí, ale skutečný producent je někdo jiný.

V České republice se na prvních příčkách v prodejích tradičně pohybují značky Samsung, Huawei, Apple, Honor či Realme. Vzhledem k tomu, že nám v redakci pod rukama projde během roku celá plejáda zařízení, jen těžko hledáme nějakého toho favorita. Proto nás zajímá, jak jste na tom vy, naši čtenáři.

Jaký je váš nejoblíbenější výrobce telefonů? Samsung

Apple

Huawei

Honor

Xiaomi

Realme

OnePlus

LG

Sony

Motorola

Nokia

Jiný (napište do komentářů) Zobrazit výsledky

Který výrobce mobilních telefonů je váš oblíbený? Hlasujte v anketě, nebo nám dejte vědět do komentářů.