S telefony to vypadá bledě. Huawei se chce vrhnout na chov prasat a těžbu

Huawei měl ještě nedávno plány se stát největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Pak ale přišly americké sankce, ztráta přístupu k americkým technologiím a prudký pokles prodejů. Označení za bezpečnostní hrozbu stálo Huawei propad prodejů o desítky procent. V listopadu pak přišlo rozhodnutí prodat značku Honor, aby se alespoň ta ze sankcí vymanila.

Společnost za prodej Honoru utržila 15 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že sankce trvají, rozhodl se Huawei s pomocí těchto peněz vstoupit do nových odvětví a získat tak jiný zdroj příjmů. Ze všech možností, které přicházely v úvahu, si pak čínský gigant vybral odvětví, která byste jistě nečekali.

Od smartphonů k prasatům a těžbě

Huawei se rozhodl vstoupit do oblasti zemědělství, konkrétně produkce vepřového masa. Jakkoliv směšně to může znít, v rychle se rozvíjející Číně jde o obrovské a perspektivní odvětví. Udává se, že v současnosti polovina všech hospodářsky chovaných vepřů žije v Číně.

Huawei se nicméně chystá toto odvětví trochu proměnit. A jak jinak než s využitím technologií, které má k dispozici. Podle mluvčího společnosti chce Huawei při revitalizaci těchto tradičních odvětví průmyslu využít také nastupující 5G éru. Za marketingovými formulacemi se skrývá například záměr nasadit rozpoznávání „tváří“ jednotlivých prasat, což by mělo umožnit automaticky sledovat vývoj jejich hmotnosti a zdravotního stavu. Získaná data by pak měla být využita například k úpravě jídelníčku nebo denního režimu.

Chovem prasat to ale nekončí. Čínský gigant se cítí sebevědomě a chce se prosadit i v dalším odvětví, které dosud do značné míry spoléhá na lidskou práci. A tím je těžba. CEO Huawei si představuje, že by se z horníků postupně měli stát víceméně administrativní pracovníci, kteří budou moci do práce chodit v obleku. Samotnou těžbu by měly převzít technologie a robotizace, což by samozřejmě mělo být spojeno s větší efektivitou, bezpečností a menší potřebou lidských zdrojů.

Aby ale nedošlo k úplnému odklonu od dosavadního podnikání, chce Huawei posílit také své stávající divize. Dojde tak k rozšíření výroby televizí, tabletů a počítačů. CEO Huawei Ren Zhengfei totiž neočekává, že by jeho společnost měla americkou černou listinu v nejbližší době opustit. Představené změny tak mají zajistit, že Huawei přežije i bez zaměření na telefony. S jejich výrobou ale rozhodně nekončí, letos by měly být představeny vlajkové řady P50 a Mate 50. Ty už poběží na vlastním operačním systému HarmonyOS.