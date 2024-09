S pomocí AI vytvořil falešné kapely a vydělal 10 milionů dolarů. Teď mu hrozí 20 let vězení

Američan vytvořil s pomocí AI spoustu falešných hudebních skupin a jejich písně nahrál na streamovací platformy

Následně vytvořil boty, kteří „jeho“ hudbu neustále poslouchaly

On pak od streamovacích služeb jen kasíroval poplatky za přehrání

Michael Smith ze Severní Karolíny byl obviněn z přípravy propracovaného systému, jehož cílem bylo podvést hlavní hudební streamovací služby (Spotify, Apple Music a Amazon Music), a to pomocí umělé inteligence. S její pomocí totiž vytvořil hromady falešných kapel, tuny skladeb a navrch si ještě vytvořil robota, který to všechno poslouchal. A ve výsledku tak Smith kasíroval peníze za poslechy, které služby umělcům vyplácejí.

Vydělal 10 milionů dolarů

Federální prokurátoři ve středu odhalili, že 52letý Smith vydělal během sedmi let přibližně 10 milionů dolarů tím, že ve velkém rozsahu generoval a streamoval hudbu vytvořenou umělou inteligencí.

Smith údajně používal roboty k opakovanému streamování svých skladeb generovaných umělou inteligencí. A právě to mu umožnilo vybírat od platforem licenční poplatky. Státní zástupce Damian Williams uvedl, že Smith svým jednáním odklonil miliony autorských poplatků, které měly připadnout legitimním hudebníkům, autorům a držitelům práv, jak reportují The New York Times.

Obžaloba viní Smithe z vytvoření tisíců falešných streamovacích účtů, které používal k manipulaci s počty streamů, čímž zvyšoval počet přehrání svých skladeb generovaných umělou inteligencí. Skladby s názvy jako „Zygotic Washstands“ od fiktivních kapel jako „Callous Post“ a „Calvinistic Dust“ se staly nejhranějšími napříč hlavními platformami, oklamaly algoritmy a v konečném důsledku tak inkasovaly autorské poplatky.

Hrozí mu až 20 let vězení

Jenže všechna sranda jednou skončí a Smith byl ve středu zatčen. Nyní čelí několika obviněním, včetně podvodů a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Pokud bude usvědčen, hrozí mu za každé z těchto obvinění až 20 let vězení.

Prokurátoři odhalili, že Smith se svým plánem začal v roce 2017. Naprogramováním botů, kteří nepřetržitě streamovali jeho hudbu produkovanou umělou inteligencí, dokázal nafouknout počty přehrání. V jedné finanční projekci Smith odhadl, že streamování jeho hudby 661 440krát denně mu může vynést přes 3 000 dolarů denně na licenčních poplatcích, což by mu potenciálně vyneslo více než 1 milion dolarů ročně.

Roboti robotům

Aby se vyhnul odhalení, rozprostřel Smith své aktivity do rozsáhlé knihovny falešných skladeb, a navíc si to ještě pojistil tak, že příliš časté streamování jediné skladby boti nikdy nedělali. Paradoxem je, že Smith nejdřív nahrával svou vlastní původní hudbu, ale netrvalo dlouho a přešel na mnohem efektivnější řešení – generování hudby pomocí AI nástrojů.

Smithův systém se osvědčil a už v polovině roku 2019 údajně vydělával kolem 110 000 dolarů měsíčně. V průběhu let se Smith chlubil tím, že vybral 12 milionů dolarů na licenčních poplatcích, a tvrdil, že dosáhl více než 4 miliard streamů.

Smithův případ je prvním trestním oznámením za manipulaci s hudebními streamingovými službami skrze nástroje umělé inteligence, minimálně tedy v takové míře. „Katastrofické“ scénáře, kdy budou značnou část internetu tvořit roboti, přičemž jejich obsah budou také na oko konzumovat roboti, tak pomalu začínají nabírat na obrysech.